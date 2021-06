Vladimir Coufal envoie un message à son coéquipier de West Ham, Declan Rice, alors qu’il complote Wembley contre son meilleur ami Tomas Soucek avant l’épreuve de force de l’Euro 2020

Vladimir Coufal est déterminé à en obtenir un contre son coéquipier de West Ham United, Declan Rice, lorsqu’ils verrouillent les cornes mardi soir lors d’un affrontement crucial pour l’Euro 2020.

L’Angleterre et la République tchèque ont atteint les huitièmes de finale du Championnat d’Europe avant même qu’un ballon ne soit botté à Wembley, avec la première place du groupe D à gagner.

Vladimir Coufal et Declan Rice ont joué un rôle crucial dans le succès de West Ham, mais maintenant ils se serrent les coudes à Wembley

Bien que la qualification soit assurée, il y aura certainement beaucoup en jeu pour le trio des Hammers qui pourraient tous être sur le terrain.

Coufal et Rice ont jusqu’à présent joué chaque minute pour leurs nations respectives, tandis que Tomas Soucek a également été omniprésent lors des finales cet été.

Tous les trois étaient d’une importance cruciale pour l’équipe de West Ham de David Moyes, car ils ont terminé sixième de la Premier League et se sont qualifiés pour la Ligue Europa après avoir été initialement pressenti pour la relégation.

L’arrière droit a réussi à annuler certains des meilleurs joueurs du monde tout en constituant lui-même une menace offensive, une expérience qui, selon Coufal, l’a aidé à transformer son jeu.

Le milieu de terrain central a été critiqué pour ses performances solides mais peu spectaculaires pour l’Angleterre

“Depuis que je suis en Premier League, je sens que les gars de l’équipe nationale me demandent encore plus de l’aide”, a-t-il déclaré à Betway. « Je me sens plus responsable pour l’équipe et pour mes joueurs.

« Jouer en Premier League avec les meilleurs joueurs du monde m’a beaucoup aidé. L’expérience a fait de moi un joueur meilleur et plus important.

Signé de Slavia Prague au début de la saison dernière, Coufal s’est avéré être l’un des meilleurs achats de la fenêtre car ses affichages constants sur le flanc droit ont permis aux options offensives de West Ham de prospérer.

Rice a également fourni un solide bouclier devant la défense et sa relation avec Soucek était d’une importance vitale. Pourtant, ces amitiés passeront par la fenêtre mardi soir.

. – Piscine

Rice et Soucek se sont parfaitement complimentés au milieu de terrain pour West Ham

“Je me souviens quand nous étions assis ensemble lors du match à domicile contre Doncaster”, a déclaré Coufal. « Declan m’a rappelé son premier match pour l’Angleterre, lorsque nous avons perdu 5-0 à Wembley.

“Ensuite, nous avons parlé du match retour, lorsque nous avons battu l’Angleterre 2-1. Je dois admettre que j’espère que nous répéterons ce match.

«Bien sûr, lorsque nous sommes coéquipiers, nous nous battons pour un but, mais lorsque nous avons des maillots différents sur le corps, nous sommes des adversaires. Je veux le battre, lui et l’Angleterre.