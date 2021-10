Selon Roshane Thomas de ., l’arrière latéral de West Ham United Vladimir Coufal a signé un nouveau contrat de trois ans au London Stadium. Depuis qu’il a rejoint le club, l’arrière droit a surpris plus d’un par la qualité dont il dispose. Peu de fans en ont fait grand cas lorsqu’il est passé du Slavia Prague à West Ham l’année dernière. Un an plus tard, cependant, et tout le monde en Premier League sait exactement qui il est et à quel point il est bon.

Coufal représente l’entreprise améliorée de West Ham, qui a à peine mis un pied sur le marché depuis la réintroduction de David Moyes. Et cette réintroduction a conduit à de nouveaux sommets, y compris une place en phase de groupes de la Ligue Europa.

Vladimir Coufal signe un nouveau contrat avec West Ham United

Un nouveau contrat montre les progrès de West Ham

Bien que n’étant pas nécessairement la plus grande star, le fait que l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de West Ham ait mis un stylo sur papier sur un nouvel accord montre à quel point les Hammers sont arrivés. Au cours des années précédentes, il était devenu évident qu’une équipe durerait deux saisons maximum avant de se séparer. Cette fois, c’est différent, cependant. Ils ne ressemblent pas à un feu de paille ; un problème pour les grosses équipes qui va disparaître. Au lieu de cela, ils regardent ici pour rester.

Jusqu’à présent cette saison, ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés l’an dernier, puis certains, avec Michail Antonio particulièrement impressionnant, marquant six buts et aidant quatre autres en seulement sept matchs. Si la compétition du joueur de l’année devait être décidée maintenant, ce serait l’attaquant qui remporterait le prix.

Il y a encore un long chemin à parcourir, bien sûr, mais pour le moment, West Ham peut tout simplement mal faire maintenant sous David Moyes.

Photo principale

