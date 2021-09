Vladimir Guerrero Jr. a battu Arodis Chapman

in

Le dominicain Vladimir Guerrero Jr. réussi à maltraiter Chapman d’Aroldis avec un Home Run après de multiples confrontations entre les deux depuis 2019 dans la MLB.

Lors du match des Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York, en début de neuvième manche alors que le score était de 5-3 en faveur du Canada, Vladimir Guerrero Jr. n’a eu aucune pitié contre une balle rapide de 96. miles Arodis Chapman lui a lancé, déposer le ballon dans le champ droit du Yankee Stadium.

Ce coup de circuit a eu une sortie de 114 milles à l’heure, le plus durement touché par un Chapman d’Aroldis depuis 2015 dans la MLB. La seconde est de Mike Zunino à 112 MPH.

Ici la vidéo :

VLADIMIR GUERRERO JR 🤝⚾️💥 HR 41 #BaseballForToday @BlueJays https://t.co/Z1mjQEwGlB – Baseball pour aujourd’hui (@ BaseballFor2day) 9 septembre 2021

Guerrero Jr n’a ajouté qu’un seul coup avant les expéditions de Chapman d’Aroldis après de nombreux affrontements. Sans aucun doute, ce garçon a brisé de nombreuses barrières, il a réussi à punir de grands chevaux comme Gerrit Cole, Max Scherzer, Tyler Glasnow, entre autres.

Les Yankees de New York s’éloignent de plus en plus de la Wild Card alors que les Blue Jays de Toronto ne veulent pas goûter à la défaite, ils ont balayé les Yankees après avoir appliqué la même dose aux Oakland Athletics, les deux équipes qui les affrontent aux Red Sox. pour la Wild Card de la Ligue nationale.

Le HR de Vladimir Guerrero Jr avait une vitesse de sortie de 114,3 mph C’est la balle frappée la plus durement touchée par Aroldis Chapman qu’Aroldis Chapman a permis de suivre par Statcast (depuis 2015) Le sommet précédent était de 112,6 mph, un doublé de Mike Zunino le 4/11 cette saison pic.twitter.com/94sEBsH6VR – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 9 septembre 2021

Regard en direct sur le classement RH : Shohei Ohtani : 43

Salvador Pérez : 42 *

Vladimir Guerrero Jr : 41 *

Marcus Semien : 38

Fernando Tatis Jr: 37 * = RH aujourd’hui – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 9 septembre 2021

Il fallait s’attendre à ce que lorsque le dominicain a amélioré son physique et pris un peu plus de confiance, les résultats allaient être vus chez un joueur qui à l’âge de 16 ans est entré dans l’histoire en frappant 33 circuits avec 66 balles lancées en 2015.

Lorsque Guerrero Jr. a signé en tant qu’amateur en 2015, Arodis Chapman était considéré comme le meilleur proche des majors. Aujourd’hui, il a frappé un home run.

Guerrero Jr. est à égalité avec Trea Turner en tant que meneur au bâton dans les deux ligues avec une moyenne de 320. Pendant ce temps, il n’y a qu’un seul meneur dans la Ligue américaine qui vise le titre au bâton. Alors que l’affaire est en cours de résolution, le Dominicain compte 41 circuits, 99 points produits, 4 buts volés, 320 d’AVG et 106 points marqués.

Chapman a reçu des conseils d’Aaron Boone qui lui a dit qu’il devait faire un peu plus confiance à sa balle rapide, malheureusement, mais pas avec la même puissance qu’il y a des années.