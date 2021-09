Vladimir Guerrero Jr. a frappé un autre coup de circuit contre les Yankees et est entré dans l’histoire

le dominicain Vladimir Guerrero Jr. frapper un autre Home Run avant le Yankees de New York pour rattraper Salvador Pérez dans la MLB.

Lors du match des Yankees contre les Blue Jays de Toronto, Vladi Jr. est allé au bâton en début de neuvième manche lorsque son équipe avait une avance de 2 points, sur le monticule se trouvait le gaucher Andrew Heaney dont le dominicain était l’air -l’a laissée tomber dans le jardin.

Maintenant Vladimir Guerrero Jr. a 42 circuits et a égalé Salvador Pérez pour la deuxième place des circuits connectés lors de la saison 2021 de la MLB; le leader est Shohei Ohtani et il n’en a qu’un seul, un total de 43. Il ne fait aucun doute que le leadership va rester dans la Ligue américaine.

Guerrero est maintenant le plus jeune joueur de l’histoire des Blue Jays à avoir disputé 100 courses en une saison. De plus, il reste dans la course pour le titre au bâton de la MLB et en tant que leader de la Ligue américaine, son AVG. Elle est à 319, deux points derrière Trea Turner, qui est le leader net avec 321.

A 22 ans, il vit une saison de 100 points produits, 42 circuits, 319 d’AVG, leader des hits, cinquième des BB avec 75 et le roi des runs marqués avec 107.

Joueurs ayant atteint 100 points produits à l’âge de 22 ans :

Vladimir Guerrero Jr. (2021) Ronald Acuña Jr. (2019) Alex Rodríguez (1998) Eddie Mathews (1953) Joe DiMaggio (1937) Mel Ott (1929)

Depuis qu’Edwin Encarnacion et Jose Bautista ont quitté les Blue Jays de Toronto, aucun autre joueur n’avait atteint les 100 points produits et il n’avait pas été considéré comme un meneur de points ou de coups sûrs dans les majeures, encore moins de circuits. Hier soir, il a frappé le coup de circuit le plus dur qu’Aroldis Chapman ait frappé depuis ses débuts dans les majeures.