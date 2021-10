Vladimir Guerrero Jr. chute haut contre les Yankees

in

le dominicain Vladimir Guerrero Jr. commis un Erreur brusque avant Yankees pour New York quand il a laissé tomber une balle volante dans la zone des fautes.

Lors du match des Yankees de New York contre les Blue Jays de Toronto, Gary Sánchez a frappé un ballon dans la zone des fautes à quelques pas du receveur que Vladimir Guerrero Jr a aligné, il a parfaitement localisé le ballon, mais il y a eu un échec avec sa mascotte .

Guerrero Jr. n’a malheureusement pas eu le contrôle du ballon en entrant en contact avec celui-ci, étant une autre erreur dans le compte, pour qui il a assez bien joué en première base pour être sa première saison complète dans la MLB.

Cette erreur ne s’est pas transformée en carrière ou quelque chose comme ça. Il s’agit de la huitième erreur de la saison pour Vladimir Guerrero Jr, qui a extrêmement bien commencé la saison en défense, mais en seconde période il n’en a pas été de même.

C’est la première saison où Guerrero Jr. a épuisé plus de 150 matchs joués, où il a été moyen en défense dans une position où il n’avait jamais joué à temps plein, il n’a que 22 ans et vise à continuer à s’améliorer saison après saison, il a les compétences nécessaires pour conquérir plus d’un gant d’or.