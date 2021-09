Vladimir Guerrero Jr, Salvador Pérez et Shohei Othani se livrent une bataille rangée.

in

La lutte pour la tête en ce qui concerne les home runs nous présente une bataille que seuls les plus forts peuvent remporter la couronne. Au début de la campagne, le Japonais Shohei Othani était le seul meneur de coups de circuit et a pu conserver cette position jusqu’à il y a quelques matchs. Mais Vladimir Guerrero Jr ainsi que Salvador Pérez, n’étaient pas loin derrière et ont répondu par de belles frappes, jusqu’à ce qu’il rattrape les Japonais. Maintenant, les deux Latino-Américains sont à égalité avec 45 circuits.

Statistiques pour ces trois cogneurs :

Vladimir Guerrero Jr :

Jeux : # 145 At-bats : # 545 AVG : .317 HR : # 45 RBI : # 103 SB : # 2 OPS : 1.017

Salvador Pérez :

Jeux : # 145 At-bats : # 559 AVG : .277 HR : # 45 RBI : # 112 SB : # OPS : 870

Shohei Othani :

Parties : # 139 At-bats : # 487 AVG : .257 HR : # 44 RBI : # 94 SB : # 34 OPS : 958