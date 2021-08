Vladimir Guerrero Jr. traverse un marasme offensif dans les majors

le dominicain Vladimir Guerrero Jr. traverse une crise offensive cette même saison de la Grandes ligues 2021.

Après le match des étoiles, ce n’était certainement pas ce Vladi Jr. qui touchait le sol en première mi-temps.

Lors de ses 30 derniers matchs, Vladimir Guerrero Jr il frappe 246. avec 8 circuits et 19 points produits, mais dans les 15 derniers, il a 3 circuits avec 8 points produits et 217 d’AVG. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont ses 7 derniers matchs, où il a une moyenne de 148 d’AVG. avec 1 home run, 3 points produits, 3 BB et 10 marqués dans le Grandes ligues.

Pour le moment ses chiffres sont les suivants :

311 d’AVG. 35 MAISONS 88 RBI 62 BB 128 HITS 87 MARQUÉ 10 DOUBLES

Défiant toujours les Blue Jays de Toronto pour 48 matchs au calendrier, cet AVG pourrait rester au-dessus de 300 pour le reste de la saison. Pourquoi pas? Si à ce jour il l’a conservé comme tel.

A noter que les Azueljos doivent affronter prochainement les Seattle Mariners et les Washington Nationals, deux équipes pas très fortes du monticule. Vladimir Guerrero Jr. devrait en profiter au maximum.

