Les inquiétudes grandissent en Ukraine et dans d’autres pays occidentaux après son émergence, la Russie a fourni aux citoyens ukrainiens des États séparatistes du Donbass et d’autres régions plus de 500 000 passeports depuis 2019. Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan directeur de « passeportisation » du président russe Vladimir Poutine qui vise à obtenir le soutien des habitants des anciennes républiques soviétiques et des territoires contestés. Il espère que le fait d’offrir la citoyenneté, le travail et la résidence en Russie incitera les gens à regarder de l’est vers la Russie plutôt que de l’ouest vers des pays influencés par les États-Unis, l’OTAN et l’UE comme l’Ukraine alors que le Premier ministre russe cherche à étendre son influence à travers l’Europe.

S’exprimant dans la ville de Novochachtinsk en Russie, située à la frontière des républiques séparatistes d’Ukraine, une visiteuse a expliqué pourquoi elle avait demandé le passeport.

Ludmila Sobol a déclaré à Sky News: «J’ai des racines russes, mes parents sont russes et j’ai grandi en Union soviétique.

“Je suis un patriote et je suis russe. C’est pourquoi le moment est venu pour moi d’être un vrai Russe, avec la citoyenneté russe.”

Alors qu’un deuxième résident, Vasiliy Nepevoda, a déclaré à Sky News: “J’en ai eu un soviétique, puis un ukrainien – oui, j’en ai un ukrainien et maintenant je suis revenu à avoir un russe.”

On a demandé à un autre s’il était satisfait des cadeaux du passeport russe, ils ont répondu : “Oui bien sûr, car la qualité de vie et les salaires sont bien meilleurs.

« Et tout le monde le sait très bien. »

Depuis 2019, la Russie a distribué plus d’un demi-million de passeports aux citoyens des républiques séparatistes.

Mais l’Ukraine refuse de reconnaître le passeport, le président ukrainien Volodomyr Zelensky qualifiant le projet de première étape vers l’annexion complète de la région du Donbass, qui a été un point central après la menace d’une invasion russe en avril.

Les tensions entre la Russie et son voisin l’Ukraine ont atteint un point de rupture ces derniers mois après que la Russie a renforcé sa présence militaire à la frontière ukrainienne et en Crimée annexée.

La menace d’une guerre totale a mijoté pendant des semaines après que la Russie a intensifié la pression de l’invasion dans des démonstrations de puissance militaire qui ont poussé l’Ukraine et l’Occident au bord du gouffre.

L’Ukraine a répondu en envoyant ses soldats et son équipement militaire à la frontière pour se préparer au pire, mais l’invasion n’a rien donné.

Et vendredi, le président Poutine a montré encore plus d’opposition à l’Occident lorsqu’il a apporté son soutien au président biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une conférence de presse où il a déclaré que les deux nations étaient “toujours amies” malgré la controverse entourant l’arrestation du journaliste d’opposition Roman Protasevich qui est Ryanair. vol a été illégalement détourné vers Minsk par un avion de chasse entièrement armé.