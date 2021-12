Vladimir Poutine a mis en garde – Le Royaume-Uni envisage d’envoyer des troupes en Ukraine dans la « pire guerre depuis la Seconde Guerre mondiale » | Monde | Nouvelles

LBC : l’invasion de l’Ukraine par la Russie « semble imminente »

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, lors d’une réunion avec un proche allié de l’OTAN mercredi, a déclaré que empêcher la Russie d’envahir l’Ukraine relevait d' »un effort international » auquel le Royaume-Uni avait déjà commencé à participer en envoyant des troupes supplémentaires dans les zones européennes menacées.

L’amiral britannique Sir Tony Radakin a qualifié le conflit de « profondément préoccupant » et a alerté qu’une escalade pourrait conduire à la pire guerre depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a déclaré: « Les pires scénarios, en termes d’invasion complète, seraient à une échelle jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Cela survient alors que le président Vladimir Poutine a déclaré au président américain Joe Biden lors d’un sommet virtuel de deux heures que Moscou « a le droit de défendre sa sécurité ».

Les deux dirigeants ont discuté du rassemblement de troupes russes près de sa frontière avec l’Ukraine.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a appelé à un « effort international » pour arrêter l’escalade de la Russie (Image : .)

Kiev a déclaré au parlement la semaine dernière qu’elle en avait repéré plus de 94 000.

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov a déclaré : « Nos services de renseignement analysent tous les scénarios, y compris le pire.

« Il note que la probabilité d’une escalade à grande échelle en provenance de Russie existe.

« Le moment le plus probable pour se préparer à une escalade sera la fin janvier. »

M. Poutine a été averti des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par M. Biden lors de leur appel cette semaine (Image: .)

Le ministre de la Défense a souligné que, même s’ils ne feraient rien pour provoquer la situation, ils riposteraient si Moscou lançait une attaque.

Lors d’une visite au Danemark mercredi, M. Wallace a déclaré : « Il s’agit d’un effort international visant à persuader le président Poutine de ne pas utiliser ces troupes pour envahir ou menacer la souveraineté de l’Ukraine.

« Et cet effort international comprend tout, des capacités diplomatiques, économiques et potentiellement de défense pour essayer de s’assurer qu’il dissuade toute agression. »

Lors de la réunion avec son homologue danois cette semaine, M. Wallace a également évoqué l’utilisation par la Biélorussie des migrants comme arme politique en les attirant sur son territoire pour les envoyer ensuite dans l’UE.

L’allié de la Russie, la Biélorussie, est accusé d’avoir orchestré une crise de migrants à sa frontière avec la Pologne (Image: .)

La Russie est le partenaire économique et politique le plus important et le plus important de la Biélorussie et le seul véritable allié en Europe de l’Est.

Les pratiques de la Biélorussie, implicitement soutenues par la Russie, ont fait plus d’une douzaine de morts, dont beaucoup dues à des températures sous le point de congélation.

Le dernier décès impliquait une personne soupçonnée d’être originaire du Nigéria et retrouvée dans une forêt près de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, a-t-on appris mercredi.

M. Wallace a déclaré: « Notre engagement envers la sécurité européenne est inébranlable et nous offrirons toujours notre soutien à nos alliés. »

Dans ce qui peut être considéré comme un signe d’engagement envers l’OTAN, M. Wallace a envoyé des troupes supplémentaires en Pologne et en Lituanie pour les protéger des pressions « provenant de Biélorussie et facilitées par le régime de Loukachenko depuis plusieurs mois ».

L’OTAN est une préoccupation majeure pour le président Poutine, car il considère le potentiel de l’Ukraine à rejoindre l’alliance comme une menace importante.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont effondrées après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

M. Poutine a déclaré à M. Biden lors de leur appel vidéo plus tôt cette semaine: « Nous ne pouvons qu’être préoccupés par la perspective d’une éventuelle admission de l’Ukraine à l’OTAN, car cela sera sans aucun doute suivi du déploiement de contingents militaires, de bases et d’armes appropriés qui nous menacent. »

Le président américain, dans une mise à jour aux alliés de l’OTAN de l’endroit où sa conversation avec le président russe avait mené, a déclaré : « Les dirigeants ont souligné leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que la nécessité pour la Russie de réduire les tensions et de s’engager dans la diplomatie. . »

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a quant à lui souligné que les États-Unis agiraient contre une annexion telle que celle de la Crimée.

Il a déclaré: « Ce que nous n’avons pas fait en 2014, nous sommes prêts à le faire maintenant. »

Il a ajouté que si la Russie envahissait l’Ukraine, les sanctions pourraient inclure l’arrêt des exportations de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 2.

M. Sullivan a déclaré : « Si Vladimir Poutine veut voir du gaz circuler dans ce gazoduc, il ne voudra peut-être pas prendre le risque d’envahir l’Ukraine.

« L’objectif fondamental de la politique que les États-Unis mènent en étroite collaboration avec nos alliés européens est de dissuader une invasion militaire russe. »