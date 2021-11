Vladimir Poutine accusé d’avoir une « responsabilité » dans la crise des migrants en Biélorussie par Liz Truss | Politique | Nouvelles

Au moins 4 000 demandeurs d’asile du Moyen-Orient sont actuellement bloqués à la frontière polonaise par temps glacial alors qu’ils tentent d’entrer dans l’UE via la Pologne et la Lituanie. L’Union européenne a accusé la Biélorussie d’avoir organisé une « attaque hybride » pour déstabiliser le bloc en faisant venir des milliers de migrants en provenance de zones déchirées par la guerre et en les encourageant à traverser illégalement la frontière vers l’UE.

Selon Liz Truss, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a « conçu » cette crise.

« Nous ne sommes pas seulement aux côtés de la Pologne, car elle porte le poids de cette honteuse crise des migrants fabriqués, mais aussi des autres dans les quatre de Visegrad – la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque – et nos amis des pays baltes et d’Ukraine », écrit le ministre des Affaires étrangères.

Elle a déclaré que l’opération est un subterfuge « pour détourner l’attention de la litanie d’actes odieux et de violations des droits humains que le régime a déjà commis ».

Elle a ajouté : « Depuis les élections frauduleuses d’août 2020, nous avons vu des membres de l’opposition, des journalistes et des militants battus, emprisonnés et tués, tandis que d’autres ont été contraints à l’exil.

« La Russie a une responsabilité claire ici.

« Il doit faire pression sur les autorités biélorusses pour qu’elles mettent fin à la crise et engagent le dialogue.

Allié de Poutine, M. Loukachenko a récemment demandé à la Russie de déplacer ses missiles à capacité nucléaire à la frontière avec l’UE.

« J’ai harcelé votre président : j’ai vraiment besoin de ces systèmes de missiles à portée de 500 kilomètres », a-t-il déclaré hier à un journaliste russe de SAT.

« Nous sommes fiers d’être le premier pays européen à aider la Pologne en acceptant d’envoyer une petite équipe de personnel pour fournir un soutien technique afin d’alléger la pression à la frontière. »

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la crise actuelle devrait pousser les pays européens à réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

M. Loukanchenko avait auparavant menacé de couper un gazoduc clé vers l’Europe avant que la Russie ne prenne ses distances par rapport à la tactique d’intimidation.

L’UE a accepté Nord Stream 2, un gazoduc de 745 milles reliant la côte russe de la Baltique au nord-est de l’Allemagne, bien que les États-Unis et le Royaume-Uni aient averti que le projet pourrait rendre l’Europe encore plus dépendante du gaz russe.

« Je veux que nos amis de toute l’Europe se joignent à nous », a écrit Mme Truss.

« Cela signifie être solidaire, par exemple pour s’opposer à la construction du gazoduc Nord Stream 2.

« Cela risque de saper la sécurité européenne en permettant à la Russie de resserrer son emprise sur les pays qui dépendent de son gaz, malgré la pandémie qui nous rappelle l’importance d’avoir des chaînes d’approvisionnement diversifiées pour éviter d’être stratégiquement dépendant de partenaires peu fiables. »