Vladimir Poutine craint la guerre : la Russie est « prête à utiliser toutes ses capacités » dans l’avertissement d’invasion | Monde | Nouvelles

L’Ukraine et les pays de l’OTAN ont exprimé leur inquiétude au sujet des mouvements de troupes russes près des frontières de l’Ukraine. Moscou a accusé à son tour l’Ukraine, les États-Unis et leurs alliés, de comportements déstabilisateurs, y compris en mer Noire.

Selon Ben Hodges, ancien général commandant de l’US Army Europe, il est clair que le président russe Vladimir Poutine est prêt à utiliser toutes ses « capacités » pour déstabiliser l’Occident.

Écrivant pour Politico, il a déclaré: « Bien qu’il ne soit pas clair si la Russie vise à capturer ou à occuper toute l’Ukraine, il est très clair que le Kremlin est prêt à utiliser toutes ses capacités pour faire respecter les » lignes rouges « Le président russe Vladimir Poutine a donc de loin refusé de définir.

Arguant que la Russie a déjà montré sa réticence à se conformer au droit international tout en poursuivant des menaces juridiques et économiques contre les nations occidentales, M. leur disposition pour nous maintenir en déséquilibre, perturber et déstabiliser la frontière de l’UE et présenter l’Ukraine à l’Occident comme un «État défaillant» – en particulier pendant que l’Allemagne est dirigée par un gouvernement intérimaire jusqu’à ce que la nouvelle coalition soit en place.

« Les dirigeants de l’UE devraient déjà être très familiers avec cela ; bon nombre des mêmes mesures sont également utilisées dans les relations de la Russie avec l’UE.

« Des campagnes de désinformation menées en Espagne et en Italie et des cyberattaques contre la Pologne et l’Allemagne à la vague russe de désinformation largement rapportée autour des campagnes COVID-19. »

Il a ajouté : « Et en effet, certains des partisans de l’Ukraine reconnaissent déjà la nature et le potentiel de la menace que représente actuellement la Russie.

« Le futur accord d’armement entre le Royaume-Uni et l’Ukraine visant à aider à moderniser les forces armées ukrainiennes nous le rappelle.

LIRE LA SUITE: Macron humilié alors que son PROPRE gourou de la culture envisage de partir

« Si la puissance diplomatique et économique combinée de l’UE, de concert avec les États-Unis et le Royaume-Uni, est insuffisante pour dissuader la Russie de suivre sa voie actuelle, alors nous sommes dans un hiver long et froid. »

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a rencontré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy lors d’une visite à Kiev, une manifestation de soutien à un moment où l’Ukraine et les pays de l’OTAN ont exprimé leur inquiétude concernant les mouvements de troupes russes près des frontières de l’Ukraine.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a exprimé cette semaine le soutien « indéfectible » de la Grande-Bretagne à l’Ukraine et a déclaré qu’il soutiendrait Kiev face à l’hostilité russe tout en s’opposant à la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Dans une déclaration après leur réunion, Zelenskiy a salué un accord-cadre pour utiliser le financement britannique pour renforcer les capacités navales de l’Ukraine, permettant à l’Ukraine d’acheter des missiles, de construire des navires lance-missiles et une base navale sur la mer d’Azov.

« Le Royaume-Uni est devenu notre partenaire clé dans la construction de la flotte ukrainienne », a déclaré Zelenskiy, selon un communiqué publié sur le site Internet présidentiel.

Le plus haut officier militaire britannique, le général Nick Carter, a déclaré qu’il y avait un plus grand risque d’éclatement d’une guerre accidentelle entre l’Occident et la Russie qu’à aucun autre moment depuis la guerre froide.

Les relations entre l’Ukraine et la Russie se sont effondrées après l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en 2014 et le déclenchement d’un conflit dans l’est de l’Ukraine entre les troupes ukrainiennes et les forces soutenues par la Russie la même année.

L’Occident et la Russie se sont également affrontés à propos d’une crise migratoire qui se déroule aux frontières orientales de l’Union européenne avec la Biélorussie, un proche allié de Moscou.