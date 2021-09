Vladimir Poutine dénonce l’implication américaine en Afghanistan – “Résultat nul, sinon négatif” | Monde | Nouvelles

in

Le président Poutine, 68 ans, s’est exprimé mercredi dans la ville russe de Vladivostok le premier jour d’école lorsqu’il a déclaré que la campagne de deux décennies des États-Unis en Afghanistan était vaine. Le président russe a déclaré que l’engagement militaire de 20 ans avait entraîné « de pures tragédies et des pertes » tant pour le peuple afghan que pour Washington.

Selon ., l’homme de 68 ans a déclaré: “Les troupes américaines étaient présentes sur ce territoire (de l’Afghanistan) pendant 20 ans, et au cours de ces 20 années, elles ont essayé – cela peut être dit sans offenser personne – de civiliser la population locale , mais en fait, d’imposer leurs normes et standards de vie au sens le plus large de ce mot, y compris l’organisation politique de la société.

« Le seul résultat, ce sont des tragédies et des pertes pour ceux qui faisaient cela – pour les États-Unis – et surtout pour les personnes qui vivent sur le territoire de l’Afghanistan.

“C’est un résultat nul, sinon négatif.”

Il a ajouté qu’il est “impossible d’imposer quoi que ce soit de l’extérieur”.

Des dizaines de milliers de personnes à risque restent toujours dans le pays après que les dernières troupes ont achevé le retrait lundi soir.

Il s’agit notamment d’interprètes qui ont travaillé avec l’armée américaine dans le passé, de journalistes et de militants des droits des femmes.

On craint que ces personnes ne soient ciblées par les talibans car leur sort n’est pas clair.

La semaine dernière, le président russe a déclaré que Moscou n’interviendrait pas en Afghanistan comme le pays l’avait appris de l’occupation soviétique du pays.

La Russie et l’Afghanistan se sont affrontés dans une guerre de dix ans qui a entraîné le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan en 1989.