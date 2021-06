Vladimir Poutine devient le patron du MI6 par manque d’expérience au milieu de l’évaluation de la Russie | Monde | Nouvelles

M. Poutine a également affirmé que Richard Moore, qui a assumé le rôle en octobre dernier, manque d’expérience. Les commentaires contre M. Moore font suite à l’évaluation du chef du MI6 sur la Russie lors d’une interview avec Times Radio dans laquelle il a déclaré que le pays était une “puissance objectivement en déclin économique et démographique”.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur les commentaires lors d’une conférence de presse, M. Poutine a déclaré : évaluations (sur) si la Russie est une puissance en déclin.

« Alors pourquoi s’embêter ? Pourquoi s’inquiéter ? Vivez simplement votre vie et n’essayez pas de gâcher davantage les relations russo-britanniques.

Remarquant la récente augmentation des échanges entre le Royaume-Uni et la Russie, il a ajouté : « Si vous n’essayez pas d’interférer dans ce processus, tout ira bien.

Selon un rapport du ministère du Commerce international publié le 14 mai, le commerce total de biens et services, y compris les importations et les exportations entre le Royaume-Uni et la Russie a diminué d’environ 1,7 milliard de livres sterling par rapport à 2020.

Au cours des quatre trimestres jusqu’à la fin de l’année dernière, la Russie était le 21e partenaire commercial du Royaume-Uni et représentait 1,1% du commerce total du Royaume-Uni.

Les relations avec la Russie sont tendues depuis l’attaque de Novichok en 2018 au cours de laquelle deux agents russes auraient tenté de tuer Sergueï Skripal, un ancien espion russe qui travaille désormais avec le MI6.

Plus récemment, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a allégué que la Russie avait joué un rôle dans le « détournement » forcé d’un vol Ryanair à destination de la Biélorussie, qui a entraîné l’arrestation d’un journaliste et de sa petite amie.

M. Raab a déclaré qu’il était “très difficile de croire” que l’incident s’était produit “sans au moins l’assentiment des autorités de Moscou”.

M. Moore a également condamné le traitement réservé au critique du gouvernement Alexei Navalny, qui a vu des milliers de manifestants exprimer leur soutien à travers la Russie.

La réponse de la Russie aux manifestations a été largement critiquée comme étant brutale et a entraîné des milliers d’arrestations.

M. Moore a déclaré que les manifestations montraient clairement un signe de “désaffection envers M. Poutine”.