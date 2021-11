Vladimir Poutine envoie un avertissement après que l’OTAN a « franchi les lignes rouges » – « la guerre devient inévitable » | Monde | Nouvelles

La Russie craint : la Pologne et l’Ukraine pourraient déclencher un conflit plus large

Et un analyste militaire norvégien a averti que la guerre entre la Russie et l’Occident à propos de l’Ukraine devenait « de plus en plus inévitable » dans une indication alarmante d’une montée des tensions. Pendant ce temps, les États-Unis ont partagé des renseignements montrant une accumulation de troupes russes le long de la frontière ukrainienne, suggérant que M. Poutine pourrait préparer une invasion à grande échelle.

S’exprimant jeudi lors d’une réunion élargie du conseil d’administration du ministère des Affaires étrangères, le président russe a souligné les récentes tensions dans la mer Noire comme une source de préoccupation majeure.

Il a déclaré : « Les derniers développements dépassent certaines limites : les bombardiers stratégiques volent à une distance de 20 km de notre frontière nationale et ils portent des armes assez sérieuses, comme on le sait. »

Sans mentionner spécifiquement l’Ukraine, M. Poutine a également accusé l’Occident d’aggraver la situation dans d’autres régions proches des frontières de son pays.

Le président russe Vladimir Poutine et (à gauche) un soldat russe lors d’un exercice militaire à Gornostay Range (Image : GETTY)

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Nous exprimons constamment nos inquiétudes concernant ces actions, parlons de lignes rouges mais, bien sûr, nous comprenons que nos partenaires sont très particuliers et, pour le moins, ne prenons pas au sérieux tous nos avertissements et discussions sur les lignes rouges.

« Même si les relations entre la Russie et nos partenaires occidentaux, y compris les États-Unis, étaient tout simplement uniques et que ces liens étaient presque au niveau des relations alliées, nos préoccupations et précautions concernant l’expansion de l’OTAN à l’est ont été absolument ignorées. »

Il a expliqué : « Et maintenant voyons où se trouve l’infrastructure militaire de l’OTAN : elle est située juste à côté de nos frontières tandis que des systèmes de défense antimissile ont été déployés en Roumanie et en Pologne et ils peuvent être facilement utilisés, étant donné que les lanceurs MK-41 y sont stationnés. peuvent fonctionner comme des complexes de grève.

JUST IN: Brexit LIVE – ‘Desperate’ Beaune a giflé avant l’épreuve de force de l’UE

Des militaires participent à un exercice militaire pour repousser une attaque contre un convoi militaire (Image: GETTY)

« Ce n’est qu’une question de quelques minutes pour changer le logiciel. »

Le destroyer lance-missiles Porter de l’US Navy, le pétrolier de ravitaillement de flotte John Lenthall et le navire de commandement et d’état-major Mount Whitney sont tous arrivés en mer Noire au début du mois pour participer à des exercices multinationaux organisés par le US European Command, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Écrivant pour le radiodiffuseur public Russia Today, Glenn Diesen, professeur à l’Université du sud-est de la Norvège, a affirmé qu’une guerre centrée sur l’Ukraine « devenait de plus en plus inévitable ».

Il a déclaré : « Les lignes rouges concernent la dissuasion. Le but de les dessiner en premier lieu est de communiquer des intérêts de sécurité cruciaux et les graves conséquences qui en résulteraient s’ils étaient sapés.

A NE PAS MANQUER

« Macron a trahi des pêcheurs ! Les promesses du président sur le Brexit déchirées [LATEST]

Sturgeon utilise les méfaits de l’UE dans NI pour promouvoir l’indépendance [COMMENT]

Les fouilles sournoises de John Bishops sur le Brexit après le discours bizarre d’Eric Cantona [INSIGHT]

Vladimir Poutine s’exprimant la semaine dernière (Image: NC)

Les Russes ethniques célèbrent le quatrième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie (Image : GETTY)

« En substance, les ultimatums de Moscou visent à empêcher l’Occident de faire une dangereuse erreur de calcul. »

La communauté du renseignement américaine a averti que M. Poutine pourrait envisager d’envahir l’Ukraine dès l’année prochaine.

S’exprimant vendredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance surveillait ce qu’il a appelé « une concentration importante et inhabituelle de forces russes » près de la frontière ukrainienne.

Il a ajouté : « Il est urgent que la Russie fasse preuve de transparence sur ce renforcement militaire, désamorce et réduise les tensions. »

Fiche d’information militaire russe (Image : Express)

Vendredi, le chef d’état-major interarmées Mark Milley a discuté de la situation avec le général Valery Zaluzhny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

Dans une déclaration publiée par la suite, le colonel Dave Butler, porte-parole de l’état-major interarmées, a déclaré : « Le président a souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les alliés et partenaires régionaux, et a réaffirmé le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Le chef des renseignements militaires ukrainiens a déclaré au journal Military Times ce week-end que la Russie avait amassé plus de 92 000 soldats autour des frontières ukrainiennes et se préparait à une attaque d’ici fin janvier ou début février.

Kyrylo Budanov a déclaré qu’une telle attaque impliquerait probablement des frappes aériennes, des attaques d’artillerie et de blindés suivies d’assauts aéroportés dans l’est, d’assauts amphibies à Odessa et Marioupol et d’une incursion plus modeste à travers la Biélorussie voisine.

Soldats ukrainiens plus tôt cette année (Image : GETTY)

S’exprimant dimanche à la télévision russe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu' »une provocation » dans la région ne pouvait être exclue compte tenu de toute la rhétorique américaine.

Il a déclaré: « Cette hystérie est artificiellement attisée.

« Nous sommes accusés d’une sorte d’activité militaire inhabituelle sur notre territoire par ceux qui ont fait venir leurs forces armées de l’autre côté de l’océan.

« C’est-à-dire les États-Unis d’Amérique. Ce n’est pas vraiment logique ou poli. »