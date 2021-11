Vladimir Poutine est responsable des tensions dans les Balkans, déclare le ministre britannique – « La Russie en jeu » | Monde | Nouvelles

La Bosnie-Herzégovine est confrontée à de nouvelles menaces de sécession qui pourraient se transformer en une crise mondiale pour l’UE et les États-Unis et une opportunité pour la Russie et la Chine, ont révélé des rapports récents. Séparée en deux régions (la Republika Srpska et la Fédération bosno-croate) qui partagent une armée, une administration judiciaire et fiscale de haut niveau, la Bosnie a vu une nouvelle vague de séparatistes serbes qui aimeraient voir la Republika Srpska gérer sa propre armée et son propre système judiciaire. corps.

Christian Schmidt, haut représentant des Nations Unies en Bosnie, a récemment averti que la crise actuelle était la plus grave qu’il ait connue depuis la fin de la guerre de Bosnie en 1995.

Le conflit a été un carnage qui a fait plus de 100 000 victimes.

La communauté internationale a reconnu plus tard que des milliers d’hommes et de garçons musulmans avaient été assassinés par les forces serbes de Bosnie lors de ce que l’on appelle aujourd’hui le génocide de Srebrenica en 1995.

Cependant, tous les Serbes ne sont pas prêts à l’accepter.

Dans cette mesure, une loi récemment introduite par le bureau du Haut-Commissariat stipule que quiconque nie qu’un génocide a été commis pourrait être condamné à des peines de prison.

Milorad Dodik, le leader serbe de la présidence bosniaque à trois, a qualifié la nouvelle loi de « le clou dans le cercueil de la Bosnie ».

Dans un communiqué, il a ajouté : « La Republika Srpska n’a pas d’autre choix que de lancer la dissolution. »

En 1992, les Serbes de Bosnie voulaient créer des territoires ethniquement purs dans le but de rejoindre la Serbie voisine.

« Nous sommes coincés entre le marteau et l’enclume », a déclaré à CNN un haut responsable de l’UE.

« La communauté internationale ne peut pas être considérée comme victimisant les Serbes, car elle les pousse, eux et la Serbie, davantage dans les bras de la Russie.

« Mais les Balkans sont aux portes de l’UE.

« L’augmentation de l’influence russe dans la région leur donne un autre point d’appui et une autre plate-forme d’influence s’ils veulent déstabiliser davantage les choses. »

Interrogé par le député conservateur Anthony Mangnall sur les risques d’un tel conflit, le ministre britannique des Affaires étrangères a insisté sur le fait que le gouvernement soutenait déjà les forces de maintien de la paix dans les Balkans.

« Je ne vais pas spéculer sur ce à quoi pourrait ressembler une future stabilisation ou composition de la force militaire, mais comme je l’ai dit, le ministre des Affaires étrangères soulèvera cette question dans les termes les plus forts lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Riga sous peu », dit James Cleverly.

«Nous voyons la main de la Russie en jeu ici et nous devons travailler avec le Haut Représentant et nos partenaires internationaux pour garantir qu’il n’y ait pas de fragmentation et il a raison, qu’il est inacceptable de nier l’Holocauste dans quelque arène qu’il s’est produit.

«Mais pour beaucoup d’entre nous, c’est l’événement qui a été une partie importante de nos vies.

« Et c’est celui que nous devons nous assurer que cela ne se répète pas. »

Le ministre fantôme des Affaires étrangères Wayne David a également qualifié la situation d’« extrêmement grave », demandant : « Quelles représentations le gouvernement britannique a-t-il faites en Chine et en Russie pour qu’ils adoptent une attitude plus constructive envers la Bosnie-Herzégovine ? »

M. Cleverly a réitéré la nécessité de « travailler avec nos partenaires internationaux pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour dissuader cette [fragmentation] de se produire.

La baronne Arminka Helić, une femme politique d’origine bosniaque qui est maintenant membre de la Chambre des Lords britannique et ancienne conseillère spéciale du ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que les citoyens de son pays d’origine craignaient un nouveau conflit violent qui pourrait les forcer à fuir.

« Un nouveau mouvement vers la sécession conduirait probablement à une réaction », a-t-elle déclaré à CNN.

« Il n’y a aucun moyen de faire éclater la Bosnie-Herzégovine de manière pacifique. »

« Dodik et sa clique de sécessionnistes et de négationnistes du génocide sont constamment apaisés depuis 15 ans par la communauté internationale », a-t-elle ajouté.

« Il parle – et se dirige vers – de sécession depuis 2006. »