Vladimir Poutine évite de répondre s’il est un « tueur » dans une nouvelle interview remarquable | Monde | Nouvelles

Le correspondant de NBC Keir Simmons a demandé à M. Poutine s’il était un meurtrier. En mars, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que M. Poutine était un « tueur ». Il a déclaré : « Au cours de mon mandat, je me suis habitué à des attaques sous toutes sortes d’angles et de toutes sortes de domaines sous toutes sortes de prétextes et raisons et de calibre et de férocité différents, et rien de tout cela ne me surprend.

M. Simmons a de nouveau pressé M. Poutine sur la même question afin d’obtenir une réponse définitive.

L’homme de 68 ans a déclaré: “Je ne pense pas vous avoir entendu répondre à la question, une question directe, Monsieur le Président.”

Le président russe a répondu : « J’ai répondu, j’ai répondu. Je rajouterai si vous me le permettez.

« J’ai entendu des dizaines de telles accusations, en particulier une période de grands événements lors de nos événements antiterroristes dans les caucus du Nord.

“Quand cela se produit, je suis toujours guidé par les intérêts du peuple russe. L’État russe.

“En termes de qui appelle quelqu’un qui, en termes d’étiquettes, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète le moins du monde.”

M. Poutine a déclaré à propos de M. Trump : “Je crois que l’ancien président américain, M. Trump, est un individu extraordinaire… C’est un individu haut en couleur, mais il ne vient pas de l’establishment américain, il n’avait jamais fait partie de la grande politique auparavant , et certains l’aiment, d’autres ne l’aiment pas, mais c’est un fait.”

Depuis son entrée en fonction au début de l’année, M. Biden a pris une position ferme à l’égard de la Russie.

Il a déclaré à ABC News que M. Poutine “allait payer, vous le verrez sous peu”, après avoir déclaré qu’il était un “tueur”.