Vladimir Poutine fait l’éloge des champions internationaux russes « DOTA 2 »

Vladimir Poutine, l’actuel président de la Russie, vient de féliciter Team Spirit, basé à Moscou, pour avoir remporté le tournoi international 2021 de DOTA 2.

Sur le site Web du Kremlin, Poutine n’avait que des choses gentilles à dire à propos de Team Spirit remportant 18 millions de dollars – le plus gros pot de prix de l’histoire de l’esport.

« 5 « Pour la première fois de l’histoire, l’équipe russe du Team Spirit a remporté ces prestigieuses compétitions. Bien fait! »

Il semblerait que Poutine ait également regardé The International 2021, car il a ajouté une certaine spécificité à la déclaration.

« Sur le chemin de la finale, vous avez fait preuve de qualités de leadership et de solidarité exceptionnelles », a déclaré Poutine. « Dans le duel décisif, qui est devenu une véritable épreuve d’habileté et de caractère, vous avez réussi à vous concentrer et à prendre l’initiative d’adversaires puissants au moment le plus crucial. Ils ont prouvé dans la pratique que nos esporteurs sont toujours orientés vers les objectifs et capables de conquérir tous les sommets. »

Avec la victoire de Team Spirit, The International 2021 touche à sa fin. Merci aux équipes, au talent, à l’équipe de production et à vous tous d’être à l’écoute alors que nous avons couronné nos nouveaux champions. 🏆❤️ #TI10 #Dota2 pic.twitter.com/qfOxo1vLUl – L’International (@dota2ti) 17 octobre 2021

Ce n’est certainement pas tous les jours qu’un leader mondial commente l’esport, mais compte tenu de l’ampleur de The International 2021, ce n’est pas surprenant non plus. Valve a récemment été critiqué pour avoir annulé la vente de billets pour l’événement peu de temps avant le début des compétitions. Bien qu’il semblerait que cela n’ait pas du tout entravé l’attention du grand public.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

