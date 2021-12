Vladimir Poutine : la marine russe a publié des images effrayantes d’un nouveau missile anti-aérien | Monde | Des nouvelles

Le ministère russe de la Défense a publié des images montrant le tir d’essai réussi d’un nouveau missile anti-aérien lors d’exercices de la marine dans la Baltique. On peut voir un navire de guerre russe de classe corvette traquer puis détruire une cible aéroportée. La vidéo effrayante intervient au milieu des tensions accrues entre la Russie et l’OTAN à propos de l’Ukraine. Elle est causée par une accumulation massive de troupes et de chars russes à la frontière du pays.

Les images du ministère de la Défense russe montrent la corvette manoeuvrant dans la mer Baltique avant de procéder au lancement.

Nom de code « Redut », le nouveau système de défense aérienne russe peut être vu en train de suivre une cible sur un capteur infrarouge.

Le test se termine par un coup réussi sur une cible se déplaçant rapidement, entraînant une explosion dans les airs.

La Russie a mené une série d’exercices militaires et d’exercices de préparation au milieu des tensions persistantes concernant l’Ukraine.

Le déploiement par la Russie de dizaines de milliers de soldats au nord, à l’est et au sud de l’Ukraine avait alimenté les craintes à Kiev et dans les capitales occidentales que Moscou préparât une attaque.

Moscou nie de tels plans, affirmant qu’il a besoin d’engagements de l’Occident – y compris une promesse de l’OTAN de ne pas étendre l’alliance vers l’est vers les frontières russes – car sa propre sécurité est menacée par les liens croissants de l’Ukraine avec l’alliance occidentale.

La Russie dit également qu’elle peut déployer ses troupes sur son territoire comme bon lui semble.

Les estimations du nombre de troupes russes qui se sont récemment rapprochées de l’Ukraine varient de 60 000 à 90 000, un document du renseignement américain suggérant que ce nombre pourrait atteindre 175 000.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à . que l’appel était prévu « jeudi soir ».

M. Biden a déclaré mardi « nous verrons » lorsqu’on lui a demandé s’il rencontrerait Poutine le 10 janvier, le même jour où les responsables américains et russes doivent tenir des pourparlers sur la sécurité.

Les pourparlers, annoncés lundi par les deux pays, doivent discuter des préoccupations concernant la montée des tensions sur l’Ukraine.

Certaines troupes russes ont commencé à retourner dans leurs bases permanentes après des exercices près de la frontière avec l’Ukraine.