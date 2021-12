Vladimir Poutine laisse un journaliste chinois sourire au sujet du partenariat militaire entre les superpuissances | Monde | Des nouvelles

Interrogé sur « la quintessence de la coopération intergouvernementale » entre la Chine et la Russie, le Premier ministre russe a comblé d’éloges son « ami » le président chinois Xi Jinping. M. Poutine a ensuite énuméré les efforts de coopération entre les deux nations, y compris les armes « à la pointe de la technologie » que la Russie a fournies à la Chine et les programmes d’exploration spatiale.

Répondant au journaliste de l’agence de presse publique Xinhua, M. Poutine a déclaré qu' »il n’y a pas de prétextes ou de sous-textes cachés ici » entre la Chine et la Russie.

Il a ajouté que le président Xi et lui « s’appelaient amis » et ont déclaré que « nous avons un bon contact personnel ». Il a fait allusion à l’alliance bilatérale que la Russie a formée avec la Chine ces dernières années.

Il a déclaré que cette relation « basée sur la confiance » aide la Russie et la Chine à développer de nombreux liens, y compris sur les affaires et le développement mais, plus inquiétant encore, sur le soutien et le développement militaires.

M. Poutine a déclaré: « L’armée chinoise reçoit beaucoup d’armes russes de pointe et nous avons conçu ensemble des armes de haute technologie. »

Il a décrit comment les superpuissances « travaillent dans l’espace, dans l’aviation, à la fois sur des avions et des hélicoptères », en notant à quel point la Russie est intégrée dans l’armée chinoise.

Il a également déclaré que la Russie poursuivrait « les manœuvres entre nos armées » et « participerait à des jeux de combat internationaux » avec la Chine alors qu’il tentait de soutenir son allégeance.

Le président Poutine a déclaré « qu’il s’agit d’un partenariat stratégique sans précédent », affirmant que l’alliance « n’a pas d’égal dans l’histoire mondiale ».

Le journaliste semblait sourire jusqu’aux oreilles en se délectant des relations que son pays entretient avec la Russie.

Il a ajouté : « Nous coopérons dans l’énergie nucléaire, dans la haute technologie, dans l’exploration spatiale…

« Nous avons travaillé dur dans l’interaction culturelle, la jeunesse, la science, l’éducation et la culture. »

M. Poutine a déclaré que cela « nous unit » et rapproche la Russie et la Chine « l’une de l’autre ».

Le discours annuel aux journalistes a duré quatre heures jeudi.