Vladimir Poutine: l’Allemagne ne soutiendra pas l’OTAN dans de futures guerres avec la Russie – expert | Monde | Nouvelles

Il a fait valoir que la dépendance croissante de Berlin vis-à-vis du gaz russe et des vaccins contre les coronavirus rendait moins probable que l’Allemagne soit disposée à affronter Poutine. Wolfgang Münchau, chef du groupe de réflexion Eurointelligence, estime que le prochain point d’éclair potentiel entre Moscou et l’Occident pourrait être une bande de terrain plat de 65 km le long de la frontière polono-lituanienne, connue sous le nom de Suwalki Gap. Dans la direction nord-sud, il sépare l’enclave russe de Kaliningrad de la Biélorussie, tandis que dans sa direction est-ouest, il forme la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l’UE via la Pologne.

Étant donné que le président russe et son homologue biélorusse Aleksandr Lukashenko sont en pourparlers sur une union politique, M. Münchau a suggéré que M. Poutine pourrait être tenté dans un proche avenir de lancer une saisie de terres pour à la fois reconnecter physiquement l’enclave de Kaliningrad avec la Biélorussie et couper la Baltique. États hors du reste de l’Europe.

Écrivant pour eurointelligence.com, le rédacteur en chef adjoint du Financial Times a observé que l’histoire européenne est jonchée d’exemples de dirigeants autoritaires utilisant des incidents artificiellement conçus comme prétextes pour des invasions militaires.

Il a déclaré: «L’une des leçons de l’histoire européenne est que les couloirs sont extrêmement dangereux.

“Quand nous avons entendu Vladimir Poutine accuser l’Occident d’organiser un coup d’État militaire en Biélorussie pour renverser Loukachenko, nous avons écouté parce que les accaparements de terres européens sont généralement précédés de fausses allégations et d’incidents mis en scène.”

Il a ajouté: “Poutine cultive activement les histoires d’un complot occidental visant à assassiner Loukachenko.”

M. Münchau estime qu’il n’est pas irréaliste de prévoir une situation où les événements conduiront à une confrontation militaire dans la zone frontalière polonaise-lituanienne-biélorusse plus large.

Et il prédit avec confiance que si cela se produisait, l’Allemagne ne jouerait aucun rôle pour repousser une attaque russe.

Il a écrit: «Je ne vois aucune chance que l’Allemagne participe un jour à une action militaire contre la Russie – même si la Russie envahissait les Républiques baltes.

Cependant, Moscou a toujours considéré les pays baltes comme une zone d’importance stratégique clé pour sa sécurité et ses intérêts nationaux.

L’Estonie et la Lettonie comptent d’importantes minorités russes vivant dans leur pays et, par le passé, M. Poutine n’a pas caché son désir de réunir tous les peuples russophones avec la Fédération de Russie.

Dans une interview en 2015, le suprémo russe a déclaré: «Pensez-vous qu’il soit normal que 25 millions de Russes soient soudainement« à l’étranger »?

“La Russie était la plus grande nation divisée du monde. Ce n’est pas un problème? Eh bien, peut-être pas pour vous. Mais c’est un problème pour moi.”