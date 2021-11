Depuis samedi, le fournisseur de gaz public russe Gazprom ne livre plus de gaz à l’Allemagne via son gazoduc Yamal via la Pologne. Et depuis dimanche, le géant gazier de Poutine ne transporte que moitié moins de gaz via l’Ukraine vers l’Autriche et le sud de l’Allemagne.

La situation devient de plus en plus critique pour les consommateurs allemands et européens, le manque d’approvisionnement faisant monter les prix.

Un porte-parole du portail de comparaison « Check24 » a déclaré : « 98 fournisseurs de gaz de base ont déjà augmenté leurs prix ou annoncé des augmentations de prix. Les fournisseurs individuels doublent leurs prix. En moyenne, les augmentations de prix sont de 17,3 % et touchent environ 560 000 ménages. »

Les livraisons de gaz en provenance de Russie ont cessé en Serbie, ce qui a entraîné une panne de la centrale électrique au gaz de la grande ville de Novi Sad (300 000 habitants).

Il n’y avait ni chauffage ni eau chaude.

Dans la capitale bosniaque Sarajevo, les centrales électriques ont été partiellement fermées en raison de l’arrêt des livraisons le matin et l’eau et le chauffage n’étaient donc que tièdes.

On pense que la cause de la perturbation est une mystérieuse explosion en Bulgarie qui s’est produite sur une section plus ancienne du système de gazoduc Gazprom « Balkan Stream ».

Mardi, des spécialistes ont tenté de réparer les tubes endommagés.

En outre, Gazprom a réduit du jour au lendemain ses livraisons de gaz à l’Europe via l’Ukraine à seulement 52 % du montant convenu.

Un expert a déclaré que cette décision pourrait être le résultat des critiques de la Russie concernant ses politiques en matière de changement climatique et pour ne pas avoir assisté à la réunion COP26.

Le professeur Alan Riley, expert en gaz, a déclaré : « C’est la réaction de Moscou au Green Deal. Le message… vous ne pourrez pas mener à bien la transition énergétique sans le consentement russe et uniquement aux conditions russes.

L’expert affirme également que la Russie a un agenda caché en matière d’exportations, soutenant des informations selon lesquelles M. Poutine politise la question.

« Parce que nous savons que Gazprom dispose d’une certaine capacité de production gratuite, les faibles exportations de gaz record ne peuvent s’expliquer que par un agenda russe caché », a déclaré le professeur Riley.

La crise des prix du gaz devient rapidement un enjeu majeur pour l’Union européenne.

À l’approche d’un hiver froid, la gestion de la situation est considérée comme un « test décisif » pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Russie a par le passé nié avoir manipulé les approvisionnements, déclarant qu’elle avait toujours respecté les accords contractuels et les quotas.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega