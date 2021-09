Vladimir Poutine menace Google d’une lourde amende au milieu des élections russes – « Contenu illégal » | Monde | Nouvelles

in

Les géants américains de la technologie ont été menacés d’une sanction financière initiale pouvant aller jusqu’à quatre millions de roubles (55 000 $), s’ils ne restreignent pas l’accès à l’application. Le mois dernier, les entreprises ont été averties par l’agence de régulation de l’État Roskomnadzor, qu’elles pourraient faire face à une “responsabilité pénale” si elles étaient réputées participer aux travaux d'”organisations extrémistes interdites en Russie”. Dans un communiqué publié mardi, le régulateur a déclaré : “Le fait de ne pas agir est une violation de la loi russe … et peut également être considéré comme une ingérence des entreprises américaines dans les élections en Russie”.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré plus tard que le refus des géants américains de la technologie de supprimer les « contenus illégaux » était devenu « systémique ».

Cette décision intervient quelques semaines à peine avant la tenue des élections législatives en Russie.

Le Kremlin a lancé ces derniers mois une répression contre les opposants au régime, dans le but d’assurer une majorité au parti pro-Poutine de plus en plus impopulaire, Russie unie.

Alexey Navalny, l’un des critiques les plus féroces de Vladimir Poutine, a été emprisonné et a vu sa Fondation pour la lutte contre la corruption qualifiée d’« organisation extrémiste ».

En conséquence, toute personne considérée comme faisant la promotion de la Fondation s’expose à de longues peines de prison.

Navalny a conçu son application Smart Voting comme un moyen de contourner les tentatives du Kremlin de l’empêcher de briguer un poste politique.

LIRE LA SUITE: Poutine accusé de “campagne orchestrée” contre les journalistes “émotionnels”

Kira Yarmysh, sa porte-parole, a accusé les autorités russes d’avoir tenté d’interférer illégalement avec les élections en tentant de bloquer l’application.

Dans une publication sur Twitter, elle a écrit : ” Si quelque chose peut être appelé ” ingérence dans les élections russes “, ce sont les tentatives de Roskomnadzor de bloquer l’application Smart Voting.

“Téléchargez-les dès que possible.”