Vladimir Poutine montre que la Russie est “de retour” en dévoilant son char “Terminator” lance-flammes | Monde | Nouvelles

Les troupes russes et biélorusses sont actuellement engagées dans des exercices militaires massifs près des frontières européennes. Les exercices “Zapad-2021” impliquent jusqu’à 200 000 militaires, quelque 80 avions et hélicoptères, jusqu’à 15 navires et près de 300 chars, selon le ministère russe de la Défense. Tout au long des exercices, M. Poutine a fièrement montré un éventail d’armes sophistiquées, semant la peur parmi ses adversaires de l’OTAN.

Hier, le tyro russe a déchaîné l’un de ses atouts – le char “Terminator”.

Connu sous le nom d’Uran-9, le char est équipé de lance-flammes Shmel-M, d’armes guidées Ataka et de missiles antichars, ainsi que d’une mitrailleuse de 7,62 mm.

La machine de 12 tonnes est télécommandée et peut détruire des cibles jusqu’à trois milles.

Le système de missile anti-aérien S-500 Prometheus a également été déployé dans les exercices militaires.

Le S-500 est un système de missile sol-air de nouvelle génération, conçu pour intercepter et détruire les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles de croisière hypersoniques et les avions.

Il est destiné à remplacer les systèmes de missiles A-135 et S-300 et à compléter celui du S-400.

Dans une interview vendredi dernier, Martin Herem, commandant des Forces de défense estoniennes, a déclaré : « Nous devons comprendre que cette [a Russian military attack on Estonia] pourrait effectivement se produire dans les années à venir.

“L’objectif de la Russie n’est probablement pas de nous occuper – elle ne veut pas prendre le contrôle par l’occupation, mais elle profite de l’instabilité et de l’influence via l’instabilité.”

L’Estonie faisait autrefois partie de l’Union soviétique et compte encore une importante minorité russe vivant dans l’est du pays.