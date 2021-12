Vladimir Poutine sur le sentier de la guerre avec l’Occident après une décision « confrontationnelle » | Monde | Des nouvelles

Mardi, la Cour suprême russe a interdit l’organisation de surveillance des droits humains la plus ancienne du pays, Memorial International. L’ONG, qui opère en Russie depuis les années 1980, a suivi les mesures répressives à travers l’ère soviétique et les violations contemporaines des droits humains.

Le tribunal a jugé que l’organisation avait enfreint une loi concernant les agents étrangers, le bureau du procureur général déclarant que l’ONG avait violé les règles en ne se qualifiant pas d’« agent étranger » sur les informations fournies par son site Web et ses réseaux sociaux.

Cela a été réprimandé par Memorial, qui a déclaré qu’il n’y avait aucune base légale pour la décision du tribunal.

L’ONG avait été qualifiée d’« agent étranger » par le ministère russe de la Justice en 2016.

Henri Reznik, l’avocat de l’ONG, a déclaré à l’agence de presse Interfax : « Nous sommes convaincus que cette motion est illégale. Pourtant, il s’agit d’une décision politique.

Une autre avocate de Memorial, Tatiana Glushkova, a déclaré à CNN : « La vraie raison de la fermeture de Memorial est que le bureau du procureur n’aime pas le travail de Memorial pour réhabiliter les victimes de la terreur soviétique. »

Dans un communiqué, Memorial International a déclaré que l’ONG était « une organisation de défense des droits humains très respectée qui a travaillé sans relâche pour documenter les atrocités et la répression politique perpétrées sous le régime de Joseph Staline et d’autres dirigeants soviétiques ».

Ils ont poursuivi: « En fermant l’organisation, les autorités russes piétinent la mémoire de millions de victimes perdues au Goulag. »

Cela est largement considéré comme le signe d’une répression plus large de diverses libertés dans la Fédération de Russie, avec des militants criant « honte, honte ! » en réaction au verdict sur les réseaux sociaux.

L’eurodéputé vert et avocat des droits de l’homme a décrit comment, après une « purge réussie du présent politique [by removing opposition leaders and critics], une purge de la mémoire collective est désormais en cours.

Il a conclu : « Quiconque suit la situation en Russie sait que le despotisme impérial est en marche. »

La décision a provoqué une réaction immédiate sur la scène internationale, notamment de la part d’Amnesty International, qui a dénoncé cette décision comme « une grave insulte aux victimes du goulag russe ».

Cette décision a été fortement critiquée par un certain nombre de pays de l’UE, ainsi que par les États-Unis.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré : « Nous exhortons les autorités russes à mettre fin au harcèlement des voix indépendantes et des défenseurs des droits humains et à être solidaires de ceux qui ont fait l’objet de répression pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique. . «

Cela fait suite à la désignation du journaliste d’investigation du service russe de la BBC Andrei Zakharov, qui a été qualifié d’« agent étranger » en octobre et a été contraint de quitter le pays après avoir remarqué ce qu’il a qualifié de « surveillance sans précédent ».

Il n’a pas précisé qui, selon lui, était à l’origine de l’examen, mais M. Zakharov a mené des enquêtes sur des sujets controversés allant de la vie personnelle de Vladimir Poutine aux présumés pirates informatiques russes.

L’utilisation du terme « agent étranger », attaché aux journalistes et aux médias opérant dans la Fédération de Russie, a été largement considérée comme une attaque contre des sources d’information que l’élite politique russe considère comme hostiles.