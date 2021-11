Vladimir Poutine tire un nouveau missile hypersonique depuis la mer Blanche alors que des craintes de guerre éclatent à la frontière de l’UE | Monde | Nouvelles

La Russie a testé le missile hypersonique Zircon depuis la frégate Admiral Gorshkov dans la mer Blanche.

Il a atteint avec succès sa cible à une distance de plus de 400 kilomètres.

Cela survient au milieu des tensions croissantes concernant l’accumulation de troupes par la Russie à la frontière ukrainienne.

La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré que « toutes les options » étaient sur la table pour répondre aux troupes de Moscou.

La secrétaire d’État adjointe aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, a déclaré vendredi: « Comme vous pouvez le comprendre, toutes les options sont sur la table et il existe une boîte à outils qui comprend toute une gamme d’options. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rend cette semaine en Lettonie et en Suède pour assister aux réunions de l’OTAN et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Mme Donfried a déclaré que l’accumulation de troupes « importantes et inhabituelles » à Moscou figurerait en tête de l’ordre du jour du sommet de l’OTAN.