Vladimir Poutine: un avion de combat russe intercepte des avions américains alors que Moscou regarde les exercices de l’OTAN | Monde | Nouvelles

Le chasseur MiG-31 a escorté l’avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l’US Air Force au-dessus de la mer des Tchouktches, à la frontière orientale de la Russie. La mer des Tchouktches est une étendue d’eau située entre l’océan Arctique et le détroit de Béring qui sépare l’Alaska de la Russie.

Le centre de contrôle de la défense nationale russe a déclaré dans un communiqué que l’avion avait été brouillé pour “identifier la cible aérienne et empêcher la violation de la frontière de la Fédération de Russie”.

Une déclaration à la nouvelle agence russe disait: “Le vol du chasseur russe a été effectué dans le strict respect des règles internationales d’utilisation de l’espace aérien.”

Au cours des dernières semaines, Moscou a intercepté un certain nombre d’avions américains.

Le mois dernier, le ministère russe de la Défense a publié des images d’un avion MiG-31 accompagnant un avion RC-135 au-dessus de la côte du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie.

Quelques jours plus tôt, un avion de chasse russe MiG-31 a escorté le même type d’avion de reconnaissance américain au-dessus de l’océan Pacifique.

Moscou a précédemment averti que l’intensification des activités de reconnaissance près de la Russie posait un risque de montée des tensions entre le Kremlin et Washington, en raison des inquiétudes suscitées par un conflit croissant en Ukraine.

Les tensions entre Moscou et l’Ukraine se sont intensifiées à la suite d’une accumulation de troupes russes le long de la frontière et d’affrontements dans l’est de l’Ukraine entre l’armée et les séparatistes pro-russes.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Russie à cesser toute “action imprudente et agressive” envers l’Ukraine.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: “Le Royaume-Uni et nos alliés internationaux sont inébranlables dans notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien de Washington au gouvernement pro-occidental de Kiev.

Il a exhorté la Russie à “désamorcer les tensions”, mais a également proposé de tenir son premier entretien face à face avec M. Poutine sur “l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis et la Russie”.

Konstantin Kosachev, le président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute du parlement russe, a déclaré que la conversation était un “pas en avant très important”.

Cette semaine, Vladimir Poutine a suscité des inquiétudes après qu’il a été révélé que son état effectuera trois tests des missiles balistiques intercontinentaux hypersoniques “Satan-2” cette année.

L’arme nucléaire devrait entrer en service l’année prochaine et est la plus grande arme de l’arsenal modernisé de M. Poutine.

Une source de la défense a déclaré à l’agence de presse d’Etat russe, TASS: “Trois lancements du Sarmat ICBM seront effectués dans le cadre des tests de développement en vol en 2021.”

Selon certaines informations, les armes seront lancées depuis un silo souterrain du centre spatial de Plesetek, dans le nord-ouest de la Russie.

Il atteindra des cibles au Kamtchatka sur la côte pacifique du pays et un test sera probablement à une portée de 11 200 miles.