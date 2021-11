Vlahovic, de désir à menace pour la Juventus

11/05/2021

Dusan Vlahovic il est l’un des avant-gardistes de la mode sur la scène internationale. Le Serbe de 21 ans a accumulé 10 buts en 12 duels avec le Fiorentina. Ce n’est pas une fleur d’un jour. L’année dernière, il a déjà marqué 21 dans une case « alto » qu’il a subie pour sauver la catégorie. Parmi les principaux enchérisseurs pour signer le jeune artilleur des Balkans figure le Juventus, qui tentera ce samedi de contenir la menace qu’elle entend recruter.

Tous les yeux seront rivés Vlahovic. L’attaquant a déjà refusé de renouveler un lien qui expire en 2023 et certains des grands en-têtes du pays n’excluent pas que le Serbe ait déjà décidé de signer pour le Juve. Un voyage qu’ils ont entrepris récemment Chiesa et Bernardeschi, qui devrait débuter aujourd’hui du côté des « bianconero ». Le tableau ‘alto’, agacé par cette fuite de talent, préfère le vendre à l’étranger et pas moins de 80 ‘kilos’.

La Juve Il arrive au rendez-vous contraint de s’imposer après avoir ajouté un point sur les neuf derniers possibles. L’avance est passée à 16 points, mais il est encore temps de monter dans le train européen. Il arrive renforcé après une qualification pour les huitièmes de Ligue des champions, avec un Dybala stellaire. La Fiore, qui prend trois points, sa première pierre d’achoppement.

Les files d’attente probables

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro ; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi ; Dybala et Morata.

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi ; Bonaventura, Torreira, Castrovilli ; Callejón, Vlahovic et Saponara.