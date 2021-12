Vlahovic, déchaîné

Le Serbe Dusan Vlahovic continue avec un rythme effréné cette saison et, avec son doublé signé ce samedi à la Salerne dans le retentissant 4-0 de son équipe, le Fiorentina, a atteint quinze buts en 17 journées de la Une série.

A 21 ans et avec un contrat qui expire en 2023, Vlahovic est l’attaquant à la mode en Italie, convoité par les grands clubs d’Europe et désormais leader d’un Fiorentina qui s’est classé cinquième au classement, momentanément à quatre points des positions de Ligue des Champions. le Fiorentina a annoncé il y a quelques mois que, malgré plusieurs offres d’amélioration de son salaire, Vlahovic Il ne veut pas renouveler son contrat et cela a déjà sonné, entre autres clubs, pour renforcer l’attaquant du FC Barcelone, qui a besoin d’un pur attaquant comme le Serbe.

L’attaquant international a inscrit sept buts au cours des cinq derniers matchs et a marqué à chacun d’eux. Dans les sept derniers, il en accumule dix et est le meilleur mitrailleur du Une série avec un total de quinze cibles, deux de plus de Ciro Immobile.

Signé par Fiorentina en 2018 de Partizan, Vlahovic étonné le Une série l’année dernière en marquant 21 buts et cette saison il s’est confirmé comme un attaquant moderne, puissant, fort dans le jeu aérien et avec un excellent pied gauche, en plus d’avoir un nez marqueur et sachant marquer des coups francs et des penaltys.

Il est le chef d’un Fiorentina où les Espagnols faisaient la une Joseph Ruelle Oui Allvaro Odriozola, les argentins Nico González Oui Luc Martinez Quarta et l’uruguayen Luc Torreira.