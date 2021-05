Vlahovic, l’avant-garde de la mode qui veut déjà la moitié de l’Europe

11/05/2021 à 11:44 CEST

Quique Briz

Notez le nom de Dušan Vlahovi & cacute;, car cet été va sonner fort parmi les plus grands d’Europe. Ce grand attaquant serbe de la Fiorentina devient une révélation dans le Une série grâce à ses 21 buts, qui le placent comme deuxième meilleur buteur du Calcio derrière Cristiano Ronaldo.

Et c’est que jusqu’à présent en 2021, seulement Robert Lewandowski Oui Leo Messi ils ont marqué plus de buts que le Serbe. Sorti de la carrière de Partizan de Belgrade, la Fiorentina a versé deux millions d’euros au club serbe en 2018. À sa troisième saison, il a fait un bond incroyable: il est l’auteur de près de la moitié des buts de son équipe et accumule six buts et une passe au cours des quatre derniers matchs disputés.

À la Fiorentina, il est déjà une institution – il est le premier étranger à plus de vingt buts depuis Batistuta-, dans l’équipe nationale serbe, il a déjà commencé à se tailler une place aux côtés de Aleksandar Mitrovi & cacute; à l’avant, prenant sa place Luka Jovi & cacute;. En sept matchs joués, il a déjà vu le but deux fois.

C’est un grand avant qui a tendance à s’ouvrir jusqu’aux ailes, avec un jeu aérien impressionnant grâce à ses 190 centimètres de hauteur. Bien qu’il agisse comme un pur neuf, il participe constamment au jeu et a un bon contrôle du ballon, ce qui l’a conduit à marquer 21 buts en Serie A. Compte tenu de ses caractéristiques, il a déjà été comparé à Erling Haaland. «Je le regarde. J’essaie de comprendre son achèvement et comment il bouge. Je crois qu’avec de l’engagement, je peux atteindre leur niveau “, a déclaré le Serbe dans le média italien La Repubblica.

Peu de grandes équipes ont remarqué Vlahovi & cacute;. En Italie, le Milan est le mieux placé pour avancer, tandis que le Rome il s’est également intéressé à lui. En dehors de Calcio et selon ‘Corriere dello Sport’, Liverpool, Manchester Ville, Manchester United ou alors Real Madrid Ils ont déjà remarqué l’attaquant serbe.

La Fiorentina tentera de le retenir en lui proposant un contrat de trois millions et une clause de 70 millions d’eurosPar conséquent, il lui serait possible de rester une saison de plus chez Artemio Franchi et de faire le saut vers une grande saison dans la campagne suivante. Cependant, le nom de Dušan Vlahovi & cacute; Il sonnera fort cet été grâce à ses performances spectaculaires.