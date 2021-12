Vlahovic veut un super salaire

26/12/2021

Le à 19:23 CET

A la fin de la première partie de saison, entre Noël et nougat, le marché du football d’hiver se dresse. Il pointe du doigt et l’un des noms qui sonnera le plus fort tout au long du mois de janvier sera celui de Dusan Vlahovic. 22 matchs, 18 buts jusqu’ici cette saison. 16 d’entre eux en Série A. Seulement 21 ans et une valeur actuelle de 50 millions d’euros qui pousse comme de la mousse.

Le Serbe a été lié à des équipes de Premier ministre, de Bundesliga, de Serie A et même du Barça. Vlahovic met fin à son contrat en 2023 et a déjà pris la décision de ne pas étendre sa relation avec le groupe Viola. En fait, il veut partir en juin prochain. Jamais avant. Il est convaincu qu’il veut terminer son travail à la Fiorentina et seul un paiement extraordinaire de l’un des prétendants le ferait changer d’avis.

En effet, le même attaquant a déjà fixé son minimum pour prendre un avion vers une nouvelle destination dans cette fenêtre de transfert. Il a des numéros de crack mondiaux et demande évidemment un salaire exceptionnel. Si quelqu’un veut Vlahovic maintenant, il devra lui payer 12 millions par saison. C’est ce que pointe le ‘Daily Star’ à l’intérêt des équipes du championnat anglais.

A ces 12 millions il faut ajouter le décaissement du transfert. La Fiorentina était sur le point de le vendre l’été dernier à l’Atlético de Madrid pour 60 millions d’euros. Un prix qu’ils ont vu trop bas au fil des jours et qui les a fait changer d’avis. Ils voulaient plus de tranche et tout semble indiquer qu’ils y parviendront. Maintenant en janvier ou juin prochain. Au moins, ils veulent 80 millions d’euros pour le Serbe. Un prix à la portée de peu. Arsenal, la Juventus ou Tottenham semblaient les plus intéressés à le signer maintenant pour éviter plus de concurrence cet été. Maintenant, vous connaissez le salaire que vous voulez.