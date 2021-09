VMA 2021 : comment regarder, à quelle heure, quelle chaîne

??

Les MTV Video Music Awards 2021 seront diffusés ce soir, dimanche 12 septembre, et les fans se préparent pour l’une des plus grandes soirées musicales. Le spectacle sera enregistré devant un public au Barclays Center de New York à Brooklyn. Certains des plus grands artistes devraient monter sur scène, notamment Lil Nas X, Normani, Chl?e et Justin Bieber.

Les téléspectateurs peuvent regarder à 20 h HE/PT en direct. Doja Cat accueille l’hôte de cette année. Les fans peuvent regarder de différentes manières car la cérémonie sera diffusée simultanément sur les réseaux frères de MTV CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW. Il sera également disponible en streaming sur MTV.com.

La pré-émission et le tapis rouge de MTV sont animés par Nessa Diab et Jamila Mustafa et commencent à 18 h 30 HE/PT et seront diffusés en direct sur Twitter. Twitter accueillera également la MTV VMA Stan Cam via @VMAs, ainsi que les pages Facebook MTV et VMA donnant également du contenu tout au long de la cérémonie.

Justin Bieber est en tête dans la catégorie des nominations, avec sept nominations. L’autoproclamée “fille chaude” Megan Thee Stallion suit avec six nominations, et Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X, Olivia Rodrigo et Giveon en ont tous cinq chacun. Les Foo Fighters recevront le premier Global Icon Award pendant le spectacle. Ils sont également performants. L’événement peut également être diffusé en direct sur Paramount+