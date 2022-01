VMC organisera un test national d’admission et de bourses en mode en ligne au milieu de la pandémie

Ce test en ligne est une opportunité pour les étudiants des classes VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII de rejoindre l’un des différents cours disponibles à Vidyamandir Classes (cours en classe et en ligne) pour les lots à partir de septembre 2022, en leur fournissant avec un avantage de départ anticipé et la possibilité d’obtenir une bourse allant jusqu’à 100%.

En ce qui concerne l’augmentation des cas de COVID (variante omicron) dans le pays, Vidyamandir Classes (VMC), un institut de préparation au JEE et au NEET, est prêt à effectuer ses tests d’admission nationaux (NAT) les 15, 16, 22 et 23 janvier via le mode en ligne. . Alors que le gouvernement a publié un ordre de fermer les écoles hors ligne mais de poursuivre le programme comme prévu, jusqu’à nouvel ordre, le test en ligne fournira un grand coup de pouce aux aspirants JEE & NEET tout au long de leur parcours de préparation avec mentorat, résolution de doute libre et soutien à la main à le centre VMC le plus proche tous les jours de la semaine, des séances de motivation, des tests simulés gratuits et des tests sur tableau d’entraînement pour les examens finaux de classe dans le confort de leur foyer.

Ce test en ligne est une opportunité pour les étudiants des classes VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII de rejoindre l’un des différents cours disponibles à Vidyamandir Classes (cours en classe et en ligne) pour les lots à partir de septembre 2022, en leur fournissant avec un avantage de départ anticipé et la possibilité d’obtenir une bourse allant jusqu’à 100%.

« Construire une base solide de connaissances scientifiques et techniques et ainsi préparer des ingénieurs et des médecins compétents et motivés est la devise principale de Vidyamandir Classes. Au milieu de la pandémie en cours, le test d’admission national en ligne vise à offrir un avantage de départ précoce aux étudiants afin qu’ils disposent de plus de temps pour s’adapter facilement au saut quantique du niveau de difficulté. L’accent mis sur nos cours permettra aux étudiants de s’imprégner des concepts fondamentaux de la physique, de la chimie et des mathématiques / biologie et d’affiner leurs compétences analytiques et leur processus de réflexion parallèle, les rendant capables de résoudre de manière créative des problèmes complexes et délicats par simple application de concepts de base. Said Saurabh Kumar, directeur académique, classes Vidyamandir

Le test d’admission national offrira un avantage de début précoce aux étudiants des classes VI, VII et VIII et aidera à construire des bases solides qui seront un avantage supplémentaire pour divers examens compétitifs comme IIT-JEE (Main & Advanced), NEET, NTSE, KVPY et les Olympiades aussi. Avec une exposition aux examens compétitifs à un stade précoce, des professeurs de premier ordre et une méthodologie d’enseignement complète, les étudiants seront préparés pour les examens scolaires / compétitifs.

« La compréhension des besoins des étudiants à différentes étapes de leur préparation a été la force directrice derrière la méthodologie d’enseignement au MVC. C’est aussi le secret de la réussite de nos étudiants à divers examens de niveau national et international. VMC facilite les cours de professeurs très expérimentés avec une expérience minimale de 10 ans dans le domaine de la préparation des étudiants aux concours comme JEE et NEET. A déclaré M. Brij Mohan, co-fondateur de Vidyamandir Classes.

Ce test est prévu pour les candidats JEE et NEET qui souhaitent faire partie des meilleures écoles d’ingénierie et de médecine du pays. Le processus d’enseignement sera en ligne jusqu’à ce que la situation pandémique soit maîtrisée. Ces sessions en ligne seront suivies par les meilleurs membres du corps professoral, y compris les fondateurs du MVC.

