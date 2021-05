VMEO Stock: 6 choses que les investisseurs potentiels doivent savoir lorsque IAC abandonne Vimeo

Vimeo (NASDAQ:VMEO) stock rejoint le marché public aujourd’hui après IAC / Interactivecorp (NASDAQ:IAC) a achevé sa scission de la société de vidéo.

Voici tout ce que les investisseurs potentiels doivent savoir sur Vimeo maintenant que l’action VMEO se négocie publiquement.

Vimeo commence à négocier aujourd’hui avec ses actions cotées sur le Échange Nasdaq sous le symbole boursier VMEO. La scission a permis aux actionnaires d’IAC de recevoir 1,6235 actions de VMEO pour chaque action d’IAC qu’ils possèdent. Cela a eu lieu lors de la fermeture des activités lundi Vimeo est une société de vidéo SaaS qui offre des besoins vidéo essentiels aux entreprises. Cela inclut à la fois les grandes et les petites entreprises dans ce qui devrait devenir un marché de 70 milliards de dollars d’ici 2024. Il convient également de souligner que Vimeo est la 11e entreprise publique issue d’une scission d’IAC / Interactivecorp.

Joey Levin, PDG d’IAC / Interactivecorp et président de Vimeo, avait ceci à dire à propos des nouvelles sur les retombées boursières de VMEO.

«L’évolution de Vimeo en une entreprise publique indépendante florissante est l’incarnation de la méthode IAC. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les personnes brillantes, à commencer par Jacob Lodwick il y a de nombreuses années, qui ont rendu ce voyage possible. Nous revenons maintenant à notre partie préférée: la construction de la suivante.

L’action VMEO commence son premier jour de négociation avec un mouvement important. La société a déjà vu plus de 4,5 millions d’actions de ses actions changer de mains au moment d’écrire ces lignes.

Malheureusement, VMEO et IAC ne sont pas aussi au courant des nouvelles sur les retombées d’aujourd’hui. L’action VMEO est en baisse de 17,2% et les actions d’IAC sont en baisse de 5,3% mardi après-midi.

Bien que les nouvelles sur les retombées ne traitent pas le mieux les actions VMEO aujourd’hui, ce n’est pas la seule qui en souffre.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

