VMEO Stock est le meilleur stock d’économie de créateur dont vous n’avez jamais entendu parler

Écarte-toi, Elon. Avec plus de 2 millions de personnes faisant six chiffres ou plus sur YouTube, Twitch et Instagram, il n’est pas surprenant que plus d’enfants veuillent être des célébrités que des astronautes ces jours-ci. Viméo (NASDAQ:VMEO) donne aux créateurs d’aujourd’hui les outils pour y parvenir. La société vient d’être introduite en bourse hier et les actions de VMEO se négocient désormais à environ 44 dollars par action.

Source: monticello / ShutterStock.com

Vimeo, qui fabrique des logiciels vidéo basés sur le cloud, est le dernier spin-off de la holding Internet de Barry Diller IAC / InterActive Corp. (NASDAQ:IAC). IAC, connu pour ses histoires sur Internet comme Groupe de match (NASDAQ:MTCH) Match.com et Expedia (NASDAQ:EXPE), a fait ses preuves dans la recherche de la «prochaine grande chose». Et avec de plus en plus de gens qui veulent gagner de l’argent en faisant ce qu’ils aiment – que ce soit la sélection de titres, les jeux vidéo ou le maquillage – l’économie des créateurs est sur la voie d’une croissance explosive.

Vimeo a le potentiel de tuer Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Youtube, ou du moins être le numéro deux sur un marché massif.

Les actions de VMEO se négocient à environ 8 milliards de dollars. C’est le moment idéal pour acheter une histoire de croissance relativement inconnue à un prix raisonnable avant que le reste du marché ne rattrape son retard.

Vimeo: une réussite accidentelle

Fondée en 1986, IAC est l’un des leaders mondiaux parmi les entreprises de médias et d’Internet avec un portefeuille de plus de 150 marques.

La stratégie de l’entreprise est simple: acquérir de petites entreprises en ligne, les développer grâce à une série d’acquisitions, puis les transformer en entreprises publiques prospères. Au cours de ses 25 années d’exploitation, IAC a livré de nombreux circuits, dont Expedia; Prêteure (NASDAQ:ARBRE); HSN, qui fait maintenant partie de Groupe de vente au détail Qurate (NASDAQ:QRTEA); Groupe de loisirs d’intervalle, qui fait maintenant partie de Vacances Marriott dans le monde (NYSE:VAC); Ticketmaster, qui fait désormais partie de Divertissement national en direct (NYSE:LYV); et Match Group, qui a été créé en juillet 2020.

Vimeo est bien aligné sur ce qui se passe dans l’économie des créateurs d’aujourd’hui. Mais IAC ne voyait pas beaucoup de valeur dans l’entreprise au départ. En fait, IAC a acheté Vimeo en 2006 en grande partie par accident. L’entreprise a été lancée dans le cadre de l’acquisition par IAC de Connected Ventures, connue pour le site Web de comédie autrefois populaire CollegeHumor. Le communiqué de presse d’IAC annonçant l’acquisition de 30 millions de dollars ne mentionnait même pas Vimeo, qui était à l’époque le lecteur Web des croquis de CollegeHumor.

Alimenter une économie de gig

Ce n’était pas le coup de foudre. Mais IAC n’a pas attendu longtemps pour agir. Peu de temps après que la société a acheté Vimeo, Google a acquis YouTube pour plus de 1,65 milliard de dollars. Cet accord a incité IAC à investir dans l’entreprise.

Le résultat était une histoire classique de David et Goliath. Vimeo est passé d’une destination de visionnage sans publicité à un fournisseur de logiciels de premier plan qui permet à quiconque de réussir avec la vidéo. La société a commencé à se concentrer sur le contenu organisé et la vidéo haute définition pour se distinguer des autres sites de partage de vidéos. Enfin, Vimeo a adopté un modèle économique lucratif de logiciel en tant que service (SaaS) et est devenu un véritable acteur technologique.

Avec ces changements, Vimeo s’est carrément positionné comme le fournisseur créatif d’une économie à la demande. Le fait d’avoir une société mère intéressée avec un bilan solide a également aidé Vimeo à réaliser d’importantes acquisitions, notamment Livestream, Magisto et VHX, et a élargi l’offre et l’échelle de la société.

Cousin indépendant de YouTube

Aujourd’hui, Vimeo fournit une plate-forme vidéo SaaS basée sur le cloud à 1,5 million d’abonnés payants. Ce nombre représente également plus de 3500 clients publicitaires et entreprises, y compris de grands noms tels que Amazon (NASDAQ:AMZN), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Aide au rite (NYSE:RAD) et Siemens (OTCMKTS:SIEGY).

Avec un marché estimé à 70 milliards de dollars d’ici 2024, la création vidéo n’a rien d’éternu. Les professionnels de la création, les cinéastes indépendants et les petites entreprises utilisent la technologie de Vimeo pour créer, héberger, diffuser, monétiser, analyser et distribuer des vidéos en ligne et sur tous les appareils. Vimeo propose également des outils pour l’enregistrement d’écran, la collaboration et le stockage vidéo.

Dans un marché dominé par YouTube, les investisseurs peuvent se demander comment Vimeo a un avantage. Mais la société a gagné sa réputation de cousin indépendant et cool de YouTube pour une raison. Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme beaucoup plus petite que YouTube, de plus en plus de créateurs indépendants se tournent vers Vimeo en raison de son audience unique. Vimeo a également un fort aspect communautaire dans ses produits. En revanche, les YouTubers recherchent généralement des clips divertissants et viraux.

Vimeo a été intelligent pour cibler le marché des entreprises. Les entreprises devenant plus créatives dans leur manière de faire de la publicité, de communiquer et de collaborer – en particulier après Covid – le produit Enterprise de la société a été son segment à la croissance la plus rapide. Selon leur rapport du premier trimestre 2021, Vimeo a enregistré des gains de revenus d’entreprise de plus de 100% d’une année sur l’autre.

VMEO Stock bat le GOOG Stock à son propre jeu

Sans surprise, l’activité de Vimeo a explosé pendant la pandémie de Covid-19 alors que de plus en plus d’artistes confinés à la maison laissent libre cours à leur créativité. Mais même dans un monde plus «normal», le modèle commercial de Vimeo prouve qu’il peut encore inverser les tendances. Au premier trimestre, Vimeo a enregistré une croissance incroyable du nombre d’abonnés de 25%, entraînant une augmentation des revenus de 57% d’une année sur l’autre à 89,4 millions de dollars. La croissance de l’entreprise ne montre aucun signe de ralentissement.

À un peu moins de 44 $, le cours de l’action VMEO implique une évaluation raisonnable pour une entreprise de logiciels au début de la croissance. Il y a beaucoup de choses à aimer chez Vimeo sur le long terme. Premièrement, l’économie des petits boulots ne va nulle part. Deuxièmement, Vimeo fait quelque chose que YouTube ne peut pas: l’entreprise capture non seulement des créateurs de contenu individuels, mais également des entreprises.

Enfin, d’un point de vue numérique, le modèle SaaS récurrent de Vimeo offre un niveau élevé de revenus récurrents réguliers et une visibilité de la croissance future. Pour une entreprise de technologie, la prévisibilité est importante, ce qui explique en grande partie pourquoi les actions SaaS ont tendance à afficher des évaluations de qualité supérieure.

Les tendances récentes de Vimeo sont très fortes, la société enregistrant toujours une croissance des réservations avant les revenus. Dans un secteur technologique où les valorisations semblent tendues, l’action VMEO est une opportunité unique pour les investisseurs de se lancer dans une entreprise de haute qualité à croissance rapide qui passe encore largement sous le radar.

Divulgation: À la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.