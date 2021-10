VMLY&R de WPP annonce un partenariat avec Shopmatic

Dans le cadre de l’accord, VMLY&R prévoit de déployer des piles de solutions sur la plate-forme qui s’étendent du commerce social au commerce rural, avec l’intégration du commerce commercial général d’ici la fin de l’année.

L’agence mondiale de marque et d’expérience client VMLY&R a annoncé un partenariat exclusif avec la plateforme de commerce électronique Shopmatic. L’accord verra la création d’une plate-forme de commerce comarquée, une solution de commerce en un clic et neutre sur le plan des canaux pour les partenaires clients de WPP. Cela aidera VMLY&R à fournir une solution de commerce de bout en bout à ses clients, de son offre de conseil en croissance commerciale à la réalisation de transactions réelles et à la logistique du dernier kilomètre.

Dans le cadre de l’accord, VMLY&R prévoit de déployer des piles de solutions sur la plate-forme qui s’étendent du commerce social au commerce rural, avec l’intégration du commerce commercial général d’ici la fin de l’année. « Le partenariat avec VMLY&R nous donne accès aux plus grandes entreprises mondiales, telles qu’Unilever, Kraft Heinz, Ford et Swaraj Tractors, et plus important encore, s’accompagne de la capacité de VMLY&R à générer du volume et de la valeur grâce à notre plate-forme co-marquée », Anurag Avula, PDG et co-fondateur, Shopmatic, a déclaré.

« Le partenariat avec Shopmatic nous permet d’orienter les clients vers des modèles directs aux consommateurs et à des tiers très favorables aux marges. Combiné à notre solution de piratage de croissance existante pour les places de marché, nous pouvons être copropriétaires de résultats commerciaux avec les propriétaires de marques, plutôt que de simplement vendre nos produits et services. Avec Shopmatic, nous entrons dans une nouvelle ère pour les partenariats commerciaux avec les clients », a déclaré Hari Ramanathan, directeur de la stratégie et de la transformation pour VMLY&R Asia.

« Nous travaillons chaque jour pour construire des stratégies clients fédérateurs autour du commerce, pour piloter à la fois le capital marque et la conversion. Avec les diverses plateformes de commerce de Shopmatic, qu’il s’agisse de chat, de réseaux sociaux, de boutiques en ligne ou de places de marché, nous pouvons désormais offrir à nos clients des solutions partout où se trouvent leurs clients, non seulement en rationalisant l’expérience, mais en améliorant chaque interaction qu’un client a avec les marques de nos clients », Beth Ann Kaminkow, PDG mondiale de VMLY&R Commerce et PDG de VMLY&R New York, a déclaré.

La plate-forme devrait être lancée en Inde d’ici la fin de l’année et sera déployée dans le monde peu de temps après.

Lire aussi : e-Ashwa Automotive reconduit Mannat Goel comme ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.