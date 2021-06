VMLY&R India nomme Mukund Olety au poste de directeur de la création

Son mandat inclura le renforcement des capacités créatives de l’agence

L’agence mondiale de marque et d’expérience client VMLY&R a nommé Mukund Olety en tant que directeur de la création avec effet immédiat. Olety fera partie du conseil de direction de VMLY&R India et aura une double ligne hiérarchique avec Anil Nair, PDG de VMLY&R India et Valerie Madon, directrice de la création, VMLY&R Asia. Sa dernière mission était avec BBDO Chine en tant que directeur créatif du groupe.

Avant de rejoindre VMLY&R, Olety a dirigé les équipes créatives de BBDO China sur Mars Wrigley, Visa et Volkswagen. Professionnel d’agence titulaire, il s’est également associé à Ogilvy à Pékin pour créer des campagnes numériques et intégrées pour Nestlé et Audi.

Avec une expérience en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est; Olety, à la tête de l’équipe créative, jouera un rôle déterminant dans le développement et le renforcement des capacités créatives en Inde, parallèlement au positionnement de VMLY&R consistant à créer des marques connectées qui ajoutent de la valeur aux clients en exploitant la créativité, la technologie et la culture. Son mandat comprendra la conduite de la vision créative de l’agence et le développement de son talent créatif.

« VMLY&R a un puissant mélange de créativité, de technologie, de culture et de commerce. C’est tout ce dont vous avez besoin pour créer des marques connectées pour la nouvelle ère. Ce qui m’a bouleversé, c’est l’ambition d’Anil et de son équipe pour le bureau en Inde. Avec des légendes de l’industrie comme Tripti, Valerie et Anil à la barre, il n’y a pas un meilleur groupe de personnes avec qui je veux faire cette balade. J’ai hâte de créer un travail connecté, tourné vers l’avenir et génial pour nos principaux clients et marques », a déclaré Olety.

« Mukund a une vaste expérience de travail sur des marques locales et mondiales et aux niveaux indien et international. Cette maîtrise des deux, associée à sa passion pour la créativité, fait de lui un ajout exceptionnel à la famille VMLY&R », a ajouté Nair à propos de la nomination.

Avec une carrière de près de deux décennies, Olety a également travaillé pour des agences telles que Leo Burnett-Malaisie, O&M India, JWT, DDB Mudra et a travaillé sur une multitude de marques réputées telles que Mercedes, McDonald’s, Carlsberg, Samsung, Durex, Unilever, Maxis Telecom, Nike, ESPN, Bingo et Coke, entre autres.

