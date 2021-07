VMLY&R India nommée agence numérique pour Jockey India

Le mandat a été remporté après un pitch multi-agences très disputé

VMLY&R a été nommée agence d’enregistrement (AOR) pour le mandat de communication numérique de Jockey en Inde. La portée de l’agence englobera la stratégie numérique, la planification et les solutions créatives pour maintenir et développer la position de Jockey dans la catégorie des vêtements d’intérieur et de l’athlétisme, sur toutes les plateformes numériques. Le mandat a été remporté à l’issue d’un pitch multi-agences très disputé.

La nouvelle victoire sera dirigée par le bureau de VMLY&R à Mumbai, en se concentrant sur la constitution de capitaux propres et la création de communication numérique pour Jockey et l’ensemble du portefeuille de sous-marques, notamment Jockey Woman et Jockey Juniors. VMLY&R s’associera à Jockey alors qu’il s’aventure dans de nouveaux domaines qui impliqueront des innovations, du commerce et du marketing axé sur les données.

“Avec son expertise mondiale dans diverses dimensions stratégiques, créatives et numériques, l’agence jouera un rôle essentiel dans les plans de croissance de la marque pour l’avenir”, a déclaré Karthik Yathindra, vice-président directeur et responsable du marketing et de la gestion des produits chez Jockey India.

« Notre objectif sera de faire prospérer la marque dans un écosystème qui la relie étroitement aux valeurs de ses consommateurs ; en modernisant son attrait auprès des segments de consommation émergents et à travers des points de contact toujours émergents. Aider la marque à devenir plus conversationnelle et dans l’instant », a déclaré Anil Nair, PDG de VMLY&R India, à propos de l’association avec la marque.

Faisant partie de WPP, VMLY&R est une agence mondiale de marque et d’expérience client qui exploite la créativité, la technologie et la culture pour créer des marques connectées. Composée de plus de 12 000 employés dans le monde, l’agence possède des bureaux principaux à Kansas City, New York, Détroit, Londres, São Paulo, Shanghai, Singapour et Sydney. VMLY&R India englobe VMLY&R, The Glitch et VMLY&R Commerce, et travaille avec des partenaires clients tels que Colgate Palmolive, Marico, Ford, ICICI Bank, Kraft Heinz, Future Group, PepsiCo, Abbott Pharma et Swaraj Tractors.

