VMS de pointe pour s’intégrer de manière transparente à un large éventail de technologies innovantes: Sandesh Kaup

La sécurité des passagers a toujours été l’une des principales priorités des chemins de fer indiens. Dans une interview accordée à Financial Express Online, Sandesh Kaup, qui possède plus de deux décennies d’expérience dans la création d’entreprises pour des entreprises comme Bosch Security, Ingram Micro et Anixter au début de sa carrière, explique comment les chemins de fer indiens adoptent les systèmes de gestion vidéo (VMS ) et comment cela peut jouer un rôle central dans la gestion des foules et mieux assurer la sécurité des passagers et des employés des chemins de fer pendant le COVID-19. Extraits:

1. Le gouvernement indien s’est concentré sur l’amélioration de la sécurité des chemins de fer indiens. Comment voyez-vous ces progrès du point de vue de l’industrie de la sécurité?

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’une des plus grandes crises humanitaires que cette génération en Inde ait jamais connues. Le pays se préparait presque à se déverrouiller lors de la deuxième phase plus redoutable du COVID-19, et maintenant notre pays se bat à nouveau pour la vie et la mort.

À ce stade, il est à noter que les chemins de fer indiens, avec toute leur capacité et leur méga-réseau, prennent des mesures pour aider à lutter contre la situation pandémique en mettant à la disposition des personnes des autocars à oxygène et des salles d’isolement. Avec une vaste infrastructure dispersée à travers le pays, le renforcement de sa sécurité et de sa surveillance nécessite une innovation constante tout en assurant la sécurité pour la sécurité des employés des chemins de fer et des passagers qui peuvent encore voyager pendant cette période.

Depuis 2020, le gouvernement indien a pris des mesures pour renforcer la sécurité dans les gares ferroviaires en installant des systèmes de gestion vidéo (VMS) basés sur IP (protocole Internet) dans les gares du pays. La plupart de ce déploiement et de ces initiatives sont centrés sur les initiatives nationales de Smart City lancées en 2015.

L’achat et l’installation de la technologie de caméra IP et le développement de centres de commande et de contrôle intégrés pour analyser les données en temps réel, ont également été prioritaires pour les chemins de fer indiens.

En 2020, un budget d’environ 34,2 millions de dollars a été alloué aux chemins de fer indiens par le fonds Nirbhaya pour l’installation d’un système de vidéosurveillance. Aujourd’hui, nous sommes largement dépendants de l’infrastructure numérique et nous nous attendons à voir une augmentation de la gestion de la sécurité.

Les séquences vidéo des caméras IP, par exemple, peuvent fournir une compréhension approfondie du contrôle des foules, du comptage des personnes, de la cartographie thermique, du comportement de la foule et des anomalies dans les modèles standard, etc. Ces paramètres fonctionnent bien avec un VMS ouvert intégré pour aider les équipes de sécurité à faire plus vite et mieux. décisions informées. Bien que les préoccupations en matière de sécurité soient plus répandues que jamais, nous voyons comment les systèmes de sécurité intégrés modernes permettent aux exploitants de mieux contrôler efficacement les centres de transport, en utilisant un éventail de technologies modernes pour lutter contre la criminalité et les actes terroristes potentiels avant même qu’ils ne se matérialisent.

2. En quoi le fait de donner la priorité au système de gestion vidéo de pointe par rapport à la surveillance traditionnelle fait-il une différence?

Un VMS à la pointe de la technologie pourra s’intégrer de manière transparente à un large éventail de technologies innovantes telles que l’IA, l’analyse des données, la détection sonore, l’analyse comportementale, etc., ce qui permettra au personnel de sécurité de surveiller et de gérer plus facilement les infrastructures de transport complexes. pour lutter contre la criminalité et les actes potentiels de terrorisme.

Aujourd’hui, l’installation de caméras de sécurité à des endroits cruciaux n’est pas le seul aspect d’un système de sécurité intelligent et basé sur les données. Il s’agit davantage d’une combinaison de la caméra et des flux audio, des données des capteurs et de l’analyse vidéo intelligente, qui permet aux organisations de répondre rapidement et efficacement aux urgences nécessitant une intervention immédiate.

Ces mesures s’avéreront utiles dans la gestion de la sécurité des passagers car il y a eu des règles strictes concernant le port du masque et la distanciation sociale émises par les chemins de fer indiens pour les voyageurs pendant la deuxième phase de la pandémie. De plus, un dépistage thermique est effectué dans les gares et à l’intérieur des trains, dans des endroits comme le Maharashtra, et ceux qui voyagent dans les trains de la gare ne peuvent pas voyager dans les trains locaux.

Les algorithmes basés sur l’IA analysent les séquences vidéo et signalent les anomalies. Par exemple, lorsque des caméras capturent une intrusion de personnel non identifiée identifiée dans une zone restreinte d’un complexe de bureaux, le système déclenche immédiatement une alarme. Avec les caméras thermiques, les autorités de n’importe quel établissement peuvent obtenir des rapports de cartographie thermique en temps réel et identifier toute personne ayant de la fièvre – un outil très pratique en ces temps difficiles en ce moment, et en particulier dans les endroits à forte fréquentation, comme les gares, les aéroports et les magasins. centres commerciaux.

Pour vérifier si les normes de distanciation sociale sont bafouées, des capteurs de comptage de foule via le VMS et l’application mobile peuvent facilement alerter les autorités. Avec ces outils dans une plate-forme VMS, les services de transport et tout autre lieu public deviennent encore plus accessibles et résistants au crime.

Avec l’avènement de la technologie vidéo moderne, la banalité de la surveillance peut désormais être prise en charge par des machines et des logiciels, et les ressources humaines sont disponibles pour un emploi plus productif.

3. Quel est l’impact de la technologie sur les mesures de sûreté et de sécurité publiques?

Le pays traverse une crise de santé publique. À ce stade, les technologies VMS sont capables de jouer un rôle beaucoup plus large qui dépasse la sécurité. Par exemple, les établissements hospitaliers sont confrontés à une fréquentation sans précédent et il est difficile de suivre le nombre de personnes présentes dans les locaux à un moment donné.

L’analyse vidéo avec ses fonctionnalités avancées d’effectifs aide les hôpitaux à garder une trace du nombre et de l’emplacement des personnes pour faciliter l’évacuation d’urgence ou la gestion des personnes.

Des solutions spécifiques telles que l’analyse comportementale peuvent également aider à déterminer les activités à risque telles que la violence et l’agression qui peuvent se produire dans ces espaces. En termes de contrôle du trafic dans les espaces très encombrés, les données générées à partir de capteurs intégrés, de caméras vidéo et d’informations sur la circulation en crowdsourcing peuvent aider les autorités à mieux comprendre les tendances des piétons et à diriger les interventions d’urgence vers les zones encombrées.

Avec les applications mobiles, cela a également des considérations et une valeur en temps réel telles que la cartographie thermique, le comptage des personnes et le crowdsourcing, qui peuvent tous aider à améliorer la façon dont les horaires de transport sont déterminés.

XProtect Smart Client de Milestone permet aux utilisateurs de voir à la fois les caméras fixes et mobiles sur un seul écran. L’utilisateur peut effectuer des analyses vidéo en direct sans s’appuyer sur des caméras fixes. Il sera bientôt possible d’ajouter des drones, des caméras corporelles, des caméras d’action ou même des caméras embarquées.

Un VMS ouvert comme Milestone Systems est une plate-forme indépendante de la marque, il peut accueillir toute technologie et tout logiciel fonctionnant en tandem, de sorte que les équipes de sécurité disposeront d’informations très précises.

4. Quel rôle la vidéo jouera-t-elle dans la nouvelle normalité des transports publics dans un pays comme l’Inde?

Dans un pays très peuplé comme l’Inde, il est important de respecter les règles de distanciation sociale prescrites localement, associées à des mesures de sécurité strictes et à des politiques de santé publique fortes pour lutter ensemble contre cette grave crise.

Les solutions vidéo peuvent fournir la meilleure connaissance de la situation pour assurer la sécurité des passagers et de notre personnel de première ligne, et nous devons maintenant être mieux préparés pour réduire les chiffres de la pandémie. La bonne technologie vidéo peut aider à garantir la mise en œuvre de mesures strictes.

Les outils d’analyse peuvent identifier la bonne distance entre les personnes et garantir que les citoyens respectent le port obligatoire du masque. Les caméras de cartographie thermique peuvent détecter un changement de température indiquant les zones touchées par le COVID ou les points chauds dans les zones de transit bondées et mettre en évidence les lieux de grands rassemblements.

À l’heure actuelle, notre objectif doit être de sauver autant de vies que possible, et c’est ce que nous pouvons faire avec l’aide de la technologie. Le pays a actuellement un besoin urgent d’aide et d’assistance. Nous avons besoin à la fois d’empathie et de courage face à ces temps difficiles, et la technologie vidéo s’est avérée un rôle essentiel pour assurer la sécurité des locaux et des personnes.

Réponses de Sandesh Kaup, Country Manager, Inde et SAARC

