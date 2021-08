VMW Stock : Pourquoi les choses s’annoncent floues pour les investisseurs VMware aujourd’hui

in

Aujourd’hui, les investisseurs en VMware (NYSE :VMW) voient beaucoup de rouge. En effet, les actions de VMW sont en baisse d’environ 8% au moment de la rédaction. L’action des prix d’aujourd’hui dans VMware ne correspond certainement pas à l’ensemble du marché. La plupart des indices sont en forte hausse, à environ 1% aujourd’hui.

Avec de nombreuses actions atteignant de nouveaux sommets historiques, des entreprises comme VMware qui reculent un jour comme aujourd’hui méritent d’être notées. Après tout, cette société de logiciels d’entreprise a été une valeur de croissance incroyablement stable vers laquelle les investisseurs à long terme ont afflué ces dernières années. Au cours des cinq dernières années, les actions de VMW ont approximativement doublé, augmentant de manière assez constante.

Cependant, alors que la saison des résultats se réchauffe, des entreprises spécifiques comme VMware constatent une volatilité démesurée ces derniers temps. Aujourd’hui, c’est le cas du stock VMW. Voyons pourquoi les investisseurs évaluent le sentiment négatif envers VMware à la suite de ses bénéfices.

Les actions de VMW baissent après une publication de résultats décevante

En regardant les récents résultats de VMWare au deuxième trimestre, il semble qu’une confluence de facteurs soit la cause du déclin d’aujourd’hui.

Le chiffre d’affaires n’a pas atteint le chiffre d’affaires supérieur, augmentant de « seulement » 9 % d’une année sur l’autre. Les investisseurs et les analystes avaient anticipé une croissance du chiffre d’affaires plus agressive. En effet, étant donné le statut de VMware en tant que valeur de croissance, ce chiffre à lui seul inquiétait les investisseurs.

D’autres analystes ont indiqué que la composition changeante des revenus de VMware était une source de préoccupation. Plus précisément, VMware a déclaré des revenus de licences plus élevés, avec des revenus d’abonnement et de SaaS (Software-as-a-Service) inférieurs, en pourcentage du total. Ce mix changeant pourrait avoir des implications négatives pour la stabilité des perspectives de revenus à long terme de l’entreprise. En conséquence, certains analystes ont abaissé leurs prix cibles pour l’action VMW aux nouvelles.

Enfin, VMware a fourni des prévisions en ligne avec ses précédentes prévisions pour l’année entière (au dernier trimestre). Les investisseurs semblaient avoir recherché une sorte de coup de pouce pour les orientations. Par conséquent, on s’attend à ce que cette composition changeante des revenus se poursuive. Une telle décision pourrait mettre la pression sur la valorisation de l’entreprise. Cela semble être le cas aujourd’hui.

Les perspectives globales pour le cœur de métier de VMware semblent bonnes. Cependant, les investisseurs à la recherche d’actions de croissance de premier ordre disposent aujourd’hui d’un certain nombre d’options de haute qualité. En conséquence, il semble qu’une certaine rotation des actions VMW ait lieu actuellement vers d’autres noms de haute qualité.

