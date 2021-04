VMware déploie de nouvelles fonctionnalités pour les Mac d’entreprise

VMware est l’un des fournisseurs de logiciels d’entreprise les plus fiables. Ils alimentent une grande partie de l’infrastructure numérique mondiale via le cloud, la modernisation des applications, la mise en réseau, la sécurité et les plates-formes d’espace de travail numérique pour former une base numérique flexible et cohérente sur laquelle créer, exécuter, gérer, connecter et protéger les applications, où que vous soyez. Ci-dessous, nous examinons comment VMware Workspace ONE permet au service informatique de fournir une excellente expérience Mac (et iOS) au travail.

L’un des objectifs de VMware est d’offrir une excellente expérience aux employés lorsqu’ils utilisent la technologie de leur entreprise, et avec l’environnement de travail à distance d’aujourd’hui, c’est encore plus important qu’auparavant. Au lieu d’être considéré comme le gardien de la technologie de l’entreprise, le service informatique d’aujourd’hui est désormais un groupe de développement commercial qui se concentre davantage sur l’autonomisation des utilisateurs finaux. L’une des façons dont ils y parviennent est de leur laisser le choix dans certaines de leurs décisions technologiques. De plus en plus d’entreprises proposent désormais le Mac comme choix de travail, le service informatique a donc besoin d’outils pour déployer, gérer, entretenir et sécuriser les Mac dans l’entreprise.

VMware Workspace ONE est une véritable plate-forme de gestion unifiée des points de terminaison qui gère tous les types d’appareils sur toutes les plates-formes dans tous les secteurs verticaux, y compris le Mac. Avec leurs outils de gestion Mac, ils utilisent les meilleures pratiques qui sont également utilisées dans leur gestion iOS leader du marché.

Voici quelques-unes des façons dont VMware Workspace ONE fait passer la gestion Mac dans l’entreprise du mal de tête à la solution.

Déploiement simplifié

le moteur de script intégré bientôt disponible dans VMware WorkspaceOne

Pour faciliter encore plus ce processus de déploiement, VMware a mis à niveau l’expérience d’intégration de macOS pour fournir des commentaires détaillés à l’utilisateur lors de la configuration de l’appareil sur chaque étape qu’il franchit. Les services informatiques peuvent directement expédier un ordinateur portable auprès d’Apple ou de leur revendeur agréé. Les employés inscriront automatiquement leurs Mac dans VMware Workspace ONE dans le cadre du processus de configuration de macOS.

Installation de l’application Mac

Vous n’aurez pas non plus besoin d’une certification informatique pour installer les applications de votre entreprise, car Workspace ONE fait partie de l’expérience de configuration avec des installations en un clic de toutes les applications de l’entreprise. Le hub intelligent de VMware est un catalogue d’applications unifié en libre-service qui offre une expérience employé supérieure en rassemblant toutes les applications de votre entreprise, qu’elles proviennent du Mac App Store, d’un package distribué ou d’images disque.

Bien sûr, Workspace ONE vous permet également d’empêcher l’exécution des applications. Si vous souhaitez éviter l’application Apple TV ou bloquer Apple Notes, vous pouvez le faire directement depuis votre console, et elle se déploiera automatiquement sur vos appareils sélectionnés.

Scripts et capteurs

Le moteur de script intégré de VMware Workspace ONE permet d’automatiser les processus de configuration et de provisionnement en permettant aux administrateurs informatiques de modifier, déployer et gérer des scripts pour macOS directement à partir de l’interface Workspace ONE. Lorsque le Freestyle Orchestrator de VMware est lancé, ces scripts deviennent des ressources qui peuvent être utilisées dans des flux de travail complexes à l’aide de blocs de construction dans une interface conviviale. Créez des flux de travail séquentiels pour orchestrer les applications et les scripts en fonction de critères complexes, y compris les données d’inventaire récupérées par les capteurs inclus. Freestyle Orchestrator peut également laisser le service informatique créer des boutons afin que des scripts particuliers puissent être déclenchés à la demande par les utilisateurs finaux

Le moteur de script VMware Workspace ONE offre une option de délai d’expiration personnalisée, peut surveiller le succès ou l’échec, ajouter des variables statiques et dynamiques, déclencher des scripts en fonction d’événements système ou d’heures spécifiées, etc. Les services informatiques peuvent activer le libre-service de l’utilisateur final en publiant des scripts dans le catalogue d’applications de l’entreprise.

Les administrateurs informatiques peuvent personnaliser le catalogue d’applications avec des fonctionnalités spécifiques à l’organisation qui nécessitaient auparavant un appel au service d’assistance. Au cours d’une année, cela peut économiser des centaines d’heures de perte de productivité.

Rendre Spotlight encore meilleur

De nombreuses applications d’entreprise sont des applications basées sur SaaS dans un site Web, donc VMware facilite leur lancement en permettant aux utilisateurs de le faire à partir de la recherche Spotlight de macOS avec authentification unique. Intelligent Hub peut également stocker des ressources d’entreprise, des informations de contact, un intranet d’entreprise et des outils en libre-service. VMware étendant Spotlight de manière native est un exemple parfait de la façon dont Workspace ONE conserve la grande expérience utilisateur macOS tout en en faisant un appareil d’entreprise de première classe.

Sécurité des terminaux – simplifiée

macOS et iOS sont parmi les systèmes d’exploitation les plus sécurisés utilisés dans l’entreprise. Workspace ONE permet d’étendre cette fonctionnalité en faisant automatiquement pivoter les mots de passe des comptes d’administrateur et les clés de récupération du coffre-fort de fichiers. L’accès d’un utilisateur aux ressources de l’entreprise est limité en fonction de l’état actuel de l’appareil et de la conformité à la politique de l’utilisateur en temps réel.

VMware Workspace ONE est l’une des solutions de gestion d’entreprise Mac modernes les plus complètes du secteur, qui offre des niveaux incomparables d’assistant de déploiement, d’automatisation, de libre-service des employés et de sécurité intelligente. VMware Workspace ONE UEM rendra tout déploiement Mac et / ou iOS plus facile et moins coûteux à gérer. Vous pouvez l’essayer gratuitement dès aujourd’hui.

