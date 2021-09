VMware Fusion pour Mac M1 désormais disponible en version bêta fermée

VMware Fusion est l’un des logiciels d’hyperviseur les plus populaires disponibles pour macOS, qui permet aux utilisateurs d’exécuter des machines virtuelles avec non seulement le système d’exploitation d’Apple, mais également Windows et Linux. Maintenant, la société franchit une nouvelle étape en amenant VMWare Fusion sur les Mac M1 avec la première version bêta compatible avec Apple Silicon.

Pour l’instant, VMware Fusion for Macs M1 sera disponible en version bêta fermée, ce qui signifie que tout le monde ne pourra pas le télécharger. VMware Fusion et Workstation Manager Michael Roy (via The Register) ont partagé sur Twitter le lien vers un formulaire en ligne pour ceux qui souhaitent essayer la version bêta de VMWare Fusion pour Mac M1.

Selon Roy, une version bêta publique sera disponible dans environ deux semaines, ce qui pourrait signifier que la sortie officielle pourrait arriver d’ici la fin de cette année. Cependant, contrairement à VMware Fusion pour les Mac Intel, la version Apple Silicon présente certaines limitations dont les utilisateurs doivent être conscients.

La limitation la plus notable est probablement que VMware Fusion ne prendra pas en charge l’exécution de machines virtuelles Windows sur les Mac Apple Silicon. En effet, Microsoft ne vend pas de licences officielles de Windows 10 ARM. Bien que vous puissiez installer manuellement Windows 10 ARM à l’aide de VMware Fusion, il n’y aura pas de pilotes officiels compatibles avec les Mac M1.

La version bêta de VMware Fusion pour les Mac M1 ne prend pas non plus en charge macOS Monterey en raison d’incompatibilités d’API, et il n’est pas clair si cela sera ajouté avec une future mise à jour. Pour l’instant, les graphiques seront basés sur le processeur, car la prise en charge des machines virtuelles équipées de GPU est toujours en cours de développement.

Les utilisateurs qui souhaitent exécuter des machines virtuelles Windows ou macOS Monterey sur des Mac M1 ont Parallels comme seule option pour le moment, car le logiciel a été mis à jour le mois dernier avec la prise en charge de la plate-forme Apple Silicon.

