VNUE annonce son intention d’acquérir la plate-forme de diffusion en direct StageIt

La société de technologie musicale VNUE est officiellement sur le point d’acquérir la plate-forme de diffusion en direct monétisée basée à Hollywood StageIt.

Les supérieurs de VNUE (OTC: VNUE) ont annoncé aujourd’hui l’acquisition de StageIt, via une version officielle partagée avec Digital Music News. VNUE, dont le siège est à New York, qui «se consacre à monétiser davantage l’expérience musicale en direct pour les artistes, les labels» et d’autres, s’attend à ce que l’accord soit conclu dans les 60 prochains jours, «en attendant l’achèvement de la diligence et de l’audit financier requis. “

Le prix d’achat n’a pas été divulgué publiquement, mais à condition que le rachat se termine, “StageIt deviendra une filiale à part entière de VNUE”, indique clairement le communiqué. Fondé par le musicien Evan Lowenstein il y a 11 ans, StageIt permet aux artistes d’héberger jusqu’à une demi-heure de diffusion en direct (avec l’option d’un rappel de 20 minutes) « directement à partir d’un ordinateur portable ».

Lesdites performances en direct “ne sont jamais archivées”, relaie la société sur son site Web – bien que cela puisse bientôt changer, car le communiqué précise que VNUE, via sa division set.fm, “ajoutera une fonctionnalité qui permettra non seulement aux fans de profiter d’un livestream mais achetez l’audio de la performance immédiatement après.

Le StageIt, vieux de plus de dix ans, en 2020 verrouillé, a accueilli 6 280 émissions et, en juin de la même année, a recruté l’ancien chef de Dubset, Stephen White, en tant que PDG. Des artistes tels que Joan Jett, The Plain White T’s, Korn, Trey Songz et Jon Bon Jovi ont utilisé la plate-forme, et les 6 280 spectacles de 2020 ont généré au nord de 9,2 millions de dollars, selon le communiqué, pour une moyenne de près de 1 500 $ par concert.

StageIt a versé plus de 7 millions de dollars aux artistes l’année dernière, révèle également le message d’annonce, soit environ 76% des revenus totaux et une moyenne d’environ 1 114 dollars par spectacle. Inutile de dire, cependant, que les valeurs aberrantes au sein de l’ensemble de données – en particulier les performances à revenu élevé d’actes particulièrement connus, c’est-à-dire – auraient pu fausser la moyenne.

S’adressant à l’achat de StageIt dans un communiqué, le PDG de VNUE, Zach Bair, a déclaré : « L’acquisition de StageIt représente la première étape d’un plan à plusieurs volets pour développer l’entreprise et améliorer la valeur pour les actionnaires, comme je m’y suis engagé depuis le premier jour.

« La société poursuivra à la fois les opportunités organiques et inorganiques qui sont synergiques, et avec StageIt, nous avons une synergie incroyable non seulement avec la plate-forme StageIt et la façon dont nous pouvons nous intégrer à nos plates-formes de contenu existantes telles que set.fm, mais avec l’incroyable leadership et bassin de talents auquel nous aurons désormais accès afin de faire progresser notre technologie Soundstr », a conclu Bair, dont le cours de l’action de la société a augmenté de près de 28 % aujourd’hui, à un peu plus d’un cent par action.

En ce qui concerne les “plates-formes de contenu existantes” de VNUE, la société indique sur son site Web qu’elle est “le concédant de licence exclusif” de l’entreprise de médias physiques axée sur les concerts DiscLive, en plus de mentionner sa plate-forme de vente de concerts audio “exclusive” set.fm et Soundstr, un système pour identifier et signaler les pièces de chant dans les établissements publics.

Il y a environ une semaine, la société de production de livestream à distance LiveControl a levé 30 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A, et Deezer a soutenu en mai la start-up de concerts en direct Dreamstage.