Si nous disons « il y a un jeu de plateforme de puzzle 2D à venir sur l’eShop », nous comprendrions si la réponse serait oui, avec une centaine d’autres. Mais Applaudissements à une main vise à être un peu différent quand il arrive sur 14 décembre pendant que vous résolvez des énigmes en chantant, la hauteur de votre voix étant la clé.

C’est une idée intéressante, et bien sûr, pour jouer, vous aurez besoin d’un microphone et d’un casque – un casque compatible Switch est donc probablement la solution. Le jeu promet également que vous n’avez pas nécessairement besoin d’une voix forte pour jouer.

Ce jeu exceptionnellement unique vous offre la liberté de vous exprimer à travers ses mécanismes, vous aidant à renforcer la confiance en votre voix chantée et la voix en vous. Ne vous inquiétez pas de frapper les mauvaises notes, One Hand Clapping consiste à prendre des risques et à apprendre de vos erreurs. Découvrez jusqu’où votre voix peut vous emmener !

Le monde de One Hand Clapping regorge de paysages vibrants et de personnages mystérieux représentés à travers une esthétique chaleureuse et minimaliste qui inspire l’expression de soi sans submerger les sens.



Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un microphone, d’un casque et de votre voix pour jouer !