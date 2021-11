Les Kothis sont sûrs dans la mesure où on peut les éclater tout en les gardant dans leurs mains

Un village du district de Vadodara, dans le Gujarat, fait revivre une pratique vieille de 400 ans consistant à fabriquer des pétards. Les artisans ici ont une expertise dans la fabrication de pétards à l’aide d’argile. Connus sous le nom de Kothis, ces pétards étaient très populaires avant que les pétards chinois n’arrivent sur le marché, ce qui a arrêté leur production en deux décennies.

Aujourd’hui, une ONG du nom de la Fondation Pramukh Parivaar a relancé cet art, maintenant vieux de quatre siècles après avoir été inspiré par l’appel du Premier ministre Narendra Modi à « Vocal pour le local », a rapporté l’ANI. Le renouveau de l’art séculaire, non seulement regagnera son intérêt pour la nouvelle génération et fournira également de l’emploi à la jeunesse du lieu.

Nital Gandhi, le président de la Fondation Pramukh Parivaar a informé que les pétards sont 100 pour cent indigènes, fabriqués à partir d’argile, de papier et de bambou, et sont respectueux de l’environnement. Ils produisent une pollution minimale, se dissolvent après utilisation et sont sans danger pour les enfants.

D’après un artisan Raman Prajapati, les Kothis sont sûrs à tel point qu’on peut les éclater en les gardant entre leurs mains. Le Conseil de la recherche scientifique et industrielle a développé des craquelins verts fabriqués à partir de matières premières plus propres pour réduire la pollution due à leur éclatement en supprimant la production de poussière.

Cette année, le gouvernement de l’État du Gujarat a annoncé des vacances Diwali complètes de 21 jours pour les établissements d’enseignement. Cette année, compte tenu de la réduction des cas de Covid et de la majorité de la population de l’État vaccinée avec au moins une dose, le sentiment général est plutôt optimiste et le festival retrouve sa pleine forme.

L’éclatement des pétards est l’une des plus anciennes traditions lors de la fête des lumières. toute la nuit de Diwali est célébrée par des pétards qui éclatent. Le gouvernement du Gujarat a annoncé une fenêtre de deux heures entre 20 heures et 22 heures pour l’éclatement des seuls crackers verts ou approuvés qui ont moins d’omission le jour de Diwali. De plus, seuls les commerçants agréés sont autorisés à vendre des pétards et les sites de commerce électronique ne peuvent pas les vendre sur leur portail.

