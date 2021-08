Voda-Idea effondre un avertissement aux investisseurs

Quant à la réputation du pays en tant que destination d’investissement, elle est en lambeaux.

S’il y a une leçon pour les hommes d’affaires dans l’effondrement de la major des télécoms Vodafone-Idea, c’est qu’ils doivent faire preuve de prudence car il n’y a aucune certitude que la réglementation restera équitable pour tous les acteurs. Lorsqu’ils font des investissements, ils doivent, en tout temps, être prêts à accepter des changements de règles qui pourraient être complètement arbitraires et pourraient même favoriser la concurrence.

C’est un terrain difficile où le gouvernement pourrait ignorer un verdict de la Cour suprême ou une sentence arbitrale ailleurs. Et, par conséquent, il est essentiel de garder un trésor de guerre prêt pour des litiges coûteux et interminables.

Comme les analystes de la Deutsche Bank l’ont écrit après que la Cour suprême a refusé toute nouvelle visite des revenus bruts ajustés (AGR) des opérateurs de télécommunications au gouvernement, « c’est le dernier coup porté aux opérateurs sur le marché le plus douloureux que nous ayons rencontré pour exploiter un réseau de télécommunications. in. Une longue histoire d’extraction autant que possible du secteur a laissé un héritage d’échecs commerciaux répétés… ».

En effet, la quasi-faillite de Vodafone-Idea – l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise – en témoigne, et il est surprenant que les promoteurs n’aient pas jeté l’éponge plus tôt, malgré la douleur qui leur a été infligée. Kumar Mangalam Birla a demandé l’aide du gouvernement pour aider à relancer l’entreprise et a offert sa participation. Birla a déclaré que des efforts étaient déployés pour lever 25 000 crores de roupies auprès d’investisseurs potentiels afin de payer les cotisations légales et réglementaires, mais les investisseurs hésitaient en l’absence de mesures définitives sur les cotisations AGR, le moratoire sur les cotisations du spectre et un régime tarifaire plancher.

C’était le 7 juin, mais jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait l’intention d’intervenir avec une solution à moins, bien sûr, que des conversations privées n’aient eu lieu. Puisqu’il n’y a pas de chevalier blanc en vue – et il est peu probable qu’il y en ait un – les experts ont suggéré que la dette soit convertie en actions, que la société soit nationalisée et peut-être fusionnée avec BSNL et MTNL. Il semble hautement improbable que le gouvernement nationalise l’entreprise. Dans l’ensemble, ils penseraient qu’il vaut mieux renoncer aux revenus que d’agir de manière politiquement incorrecte en renflouant un acteur du secteur privé – un avec un promoteur étranger.

La sortie de Vodafone-Idea nuira au marché et aux infrastructures des télécommunications. Alors que les tarifs bon marché n’allaient pas durer éternellement, un duopole laissera les consommateurs à la merci des fournisseurs de services pour un produit qui est désormais presque aussi important que l’électricité.

Comme l’a écrit l’expert en télécommunications Mahesh Uppal dans ces pages, la concurrence a offert des prix relativement bas, des technologies de pointe et une qualité de services acceptable, mais ces gains sont désormais menacés. Uppal a également souligné qu’il y a un long chemin à parcourir pour étendre l’accès ainsi que la capacité du réseau. Expliquant que la grande population de l’Inde et la dépendance presque exclusive des technologies mobiles sans fil peuvent brouiller l’analyse, il a observé que si l’Inde est classée deuxième au niveau mondial, après la Chine, pour le nombre de personnes connectées à Internet, elle est également première pour le nombre de personnes non connectées. Plus de 50 % des Indiens ne sont pas connectés à Internet, malgré des progrès considérables en termes de portée et de capacité du réseau.

Encore une fois, l’Inde est en tête de l’utilisation globale des données mobiles, mais son utilisation des données par habitant ou par appareil est faible. Les classements de l’Inde sur la facilité de faire des affaires sont déjà bas, et ils pourraient empirer. Quant à la réputation du pays en tant que destination d’investissement, elle est en lambeaux.

