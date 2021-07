Voda-Idea redéfinit les forfaits postpayés d’entreprise

Bharti Airtel ainsi que d’autres opérateurs de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea avaient augmenté leurs tarifs pour la dernière fois en décembre 2019. Cette fois, les tarifs ont été augmentés pour les utilisateurs prépayés.

Après Bharti Airtel, Vodafone Idea a également restructuré ses tarifs postpayés d’entreprise, dans le but d’améliorer la réalisation par client. Cependant, Vodafone Idea n’a pas augmenté les tarifs globaux, mais a réduit les avantages liés aux données dans quelques forfaits tout en introduisant un nouveau forfait mensuel de Rs 349.

Vodafone Idea compte environ 25 % d’utilisateurs postpayés d’entreprise dans sa base mobile globale, ce qui est le plus élevé du secteur. Mais comme l’entreprise n’a pas augmenté ses tarifs, le bricolage des forfaits post-payés d’entreprise ne va pas générer un bon saut moyen de revenu par utilisateur (Arpu) pour l’entreprise. La société a l’Arpu le plus bas de Rs 107 par mois parmi les trois opérateurs privés et doit augmenter considérablement les tarifs, y compris dans le segment prépayé, pour rester financièrement viable.

En peaufinant son forfait mensuel 299, Vodafone Idea a réduit les avantages de données à 30 Go contre 40 Go auparavant. La société a cependant introduit un forfait mensuel de Rs 349, qui offre 40 Go de données. Ainsi, si un client souhaite consommer la même quantité de données, il doit passer à un forfait supérieur, qui coûte Rs 50 de plus.

De même, le plan Rs 399 offre désormais 60 Go de données contre 75 Go auparavant. La société n’a pas touché au plan Rs 499, qui continue d’offrir 100 Go de données, et au plan Rs 799, qui comprend 175 Go de données.

Les analystes estiment que Vodafone Idea doit faire beaucoup plus pour augmenter ses revenus, par exemple en augmentant ses tarifs, s’il veut survivre sur le marché. Le refus de la Cour suprême d’autoriser le recalcul des cotisations des revenus bruts ajustés (AGR) a porté un coup dur à l’entreprise. La société n’a pas été en mesure de clôturer une levée de fonds à hauteur de Rs 25 000 crore, qui a été annoncée en septembre de l’année dernière.

Lors de son appel post-bénéfice avec les analystes le 2 juillet, Vodafone Idea avait déclaré qu’il n’était pas en mesure d’augmenter unilatéralement les tarifs, ce qui affecte ses plans de collecte de fonds, et a de nouveau demandé une intervention réglementaire pour fixer le prix plancher des tarifs des télécommunications.

Le marché global des services post-payés vaut environ 22 000 crores de roupies en termes de revenus et représente 15% des revenus du secteur et 5% des abonnés actifs du secteur, selon les estimations de l’industrie.

Environ 50 à 60% de ces abonnés sont des clients d’entreprise, et 34% des abonnés post-payés sont situés dans les trois métros et 36% dans les cercles A centrés urbains.

