Vodafone Átika, analyse et opinion | La technologie

Si vous faites partie des personnes qui envisagent d’acquérir un haut-parleur intelligent pour la maison et que vous êtes un utilisateur de Vodafone TV, ce nouveau Átika est une option à considérer en raison des possibilités qu’il offre dans cet écosystème.

est le haut-parleur a une finition très esthétique en aluminium avec une maille en tissu dans un ton gris très neutre qui aura sûrement fière allure dans n’importe quel environnement.

Mais bon, tout d’abord, voyons les spécifications et combien cela vous coûte Vodafone Átika qui, nous l’avions déjà anticipé, n’est pas économique, mais nous sommes dans une ligue pour rivaliser pratiquement en face à face avec des options comme Echo Studio d’Amazon, entre autres.

Vodafone Átika Dimensions 124x124x210 mm Poids 2,6 Kg Haut-parleurs 2 Subwoofer + 3 Haut-parleurs large bande Microphones 6 microphones directionnels avec suppression du bruit Connectivité Wi-Fi n (2,4 / 5 GHz) | Bluetooth | Entrée optique Compatibilité audio de l’Assistant Alexa Jusqu’à 5.1 Dolby Audio | Devialet Space Prix 399 euros à des non-clients | 249 euros clients à 6e / mois

Contenu de l’analyse Vodafone Átika:

Compact et discret mais avec une très grande alimentation

Si nous parlons du design de ce haut-parleur, nous devons dire que nous sommes confrontés à un design parallélépipédique rectangulaire avec des côtés légèrement incurvés et des coins arrondis.

Il a une hauteur de 21 centimètres et une base de 12,4 centimètres sur un côté. Il est, comme nous le voyons, très compact. Cependant au niveau du poids, on se déplace au dessus de deux kilos et c’est qu’à l’intérieur il ne monte pas moins de 5 enceintes.

La structure principale de l’unité est métallique, ce que l’on peut voir dans la partie inférieure, où se trouve l’un des subwoofers et les quatre pieds qui se terminent par de petits goujons en caoutchouc pour éviter de transmettre des vibrations à la surface.

Si nous regardons la partie supérieure, nous trouvons un petit couvercle en plastique avec de la peinture métallique où, dans sa partie centrale, se trouvent les boutons physiques de l’enceinte et le anneau LED d’état et l’assistant.

La grande majorité du haut-parleur est fini avec un tissu gris très élégant qui couvre les trois haut-parleurs latéraux disposés dans une configuration à 120 °.

Quelque chose à souligner est l’alim qui est très encombrante et a le même design que la base de l’Atika. Vous pouvez le monter dessus ou simplement connecter le câble et le laisser caché.

Comme on peut le voir, le design est très neutre et pourrait s’intégrer dans pratiquement n’importe quelle pièce.

En bas à l’arrière, nous trouvons le bouton de couplage Wi-Fi et le bouton de couplage Bluetooth qui renferment à la fois le connecteur d’alimentation et le connecteur optique S / PDIF que nous pouvons utiliser pour connecter un téléviseur ou, par exemple, le téléviseur Vodafone.

Cette face arrière a une colonne en métal avec des ailettes qui longe tout son côté et qui semble fonctionner comme radiateur pour soulager la température du système d’amplification interne.

Comme nous pouvons le voir, un design premium pour un appareil facile à configurer en tant que haut-parleur intelligent via sa propre application sur iOS et Android.

Configuration depuis le mobile, une application peu d’options

S’il y a quelque chose que nous avons vu lors de l’utilisation de cette enceinte, c’est ainsi que son application est basique pour pouvoir la configurer, l’associer à notre compte Amazon pour l’assistant Alexa et rien d’autre.

La configuration initiale est simple, oui, avec un assistant pas à pas qui nous guide sur la façon de connecter l’enceinte, comment la faire entrer en mode d’appairage et ensuite être détectée par l’application elle-même.

Après cela, nous n’avons plus qu’à associer le haut-parleur à notre compte Amazon et / ou même à un compte Spotify et nous pouvons jouer notre musique via les commandes vocales du haut-parleur lui-même.

L’application une fois configurée Cela nous donne seulement en option de pouvoir faire varier le volume du haut-parleur, quelque chose qui est également possible depuis son clavier supérieur ou par la voix, et changez également la source d’entrée sonore, entre l’entrée optique et Bluetooth.

Comme on dit, c’est une application qui est à la traîne par rapport aux autres applications qui nous permettent d’égaliser le son ou d’activer et de désactiver différentes options de virtualisation. Maigre mais fonctionnel. Passons maintenant au vif du sujet: comment sonne ce Vodafone Átika?

Sonne étonnamment bon pour sa taille

Dès que nous commençons à utiliser le Vodafone Átika, nous nous rendons compte que nous sommes face à un haut-parleur qui rivalise avec les meilleurs haut-parleurs intelligents du marché.

Devialet est une entreprise qui développe des haut-parleurs depuis des années et est une valeur sûre de Vodafone. Átika est un condensé entre un design élégant et une configuration sonore très équilibrée avec cinq haut-parleurs.

Ce modèle a 2 caissons de basses, un sur le dessus et un sur le dessus qui sont chargés de reproduire la gamme de fréquences inférieure et, en fait, a un punch très remarquable pour la taille de celui-ci.

Les haut-parleurs large bande sont disposés dans un plan horizontal à 120 ° l’un de l’autre, permettant une reproduction sonore 5.1 assez précise. Il n’est pas compatible avec Dolby Atmos, oui, mais avec Dolby Audio 5.1 via cette connexion optique.

La Technologie Devialet SPACE Créez une expérience de son surround à partir d’un appareil séparé et de n’importe quel format (stéréo ou multicanal), sans haut-parleurs supplémentaires à cet Atika.

Ces haut-parleurs obtiennent jouer de l’audio assez équilibré avec des médiums corsés et atteignant des aigus presque au niveau d’une sorte de tweeter.

Cependant, si nous sommes sur le point d’entendre, il y a un petit saut notable de la fréquence proche de la coupure du subwoofer où un saut de volume minimum est apprécié et qui pourrait être atténué avec les options de réglage d’égalisation de l’application.

Au niveau du volume, nous sommes face à un haut-parleur qui pour n’importe quelle pièce a un volume à revendre et que vous n’utiliserez pas plus de 30 à 40% du volume dans la plupart des cas, il y a donc de la place pour pouvoir monter plus en grand. chambres depuis contrôle très bien la distorsion à des volumes élevés.

En fait, le Technologie AVL Le niveau de volume adaptatif de Devialet adapte dynamiquement le niveau de volume de l’appareil en temps réel en fonction du contenu lu. De cette façon, il n’est pas nécessaire d’augmenter le volume pour entendre le dialogue d’un film ou de le baisser pendant les séquences d’action.

Comme on dit, très bien dans cette section, la principale si on parle d’un orateur bien sûr. Si on le compare à la concurrence, c’est dans la lignée d’Amazon Echo Studio et d’enceintes haut de gamme.

Haut-parleur avec Alexa, similaire à l’Echo, avec l’avantage de la commande Vodafone TV

Les haut-parleurs Amazon sont les modèles en matière de prise en charge de cet assistant vocal Alexa de l’entreprise elle-même. Cette enceinte Vodafone Átika s’intègre parfaitement avec elle et vous pouvez leur demander.

Mais au-delà de cela et de la possibilité d’invoquer l’assistant Amazon à l’aide de la commande vocale Alexa, il y a un point intéressant que Vodafone a réussi à adapter à son système VodafoneTV. Par des commandes vocales, précédées du Mot-clé Bonjour Atika, relativement naturel, nous pouvons contrôler la lecture de Vodafone TV.

Vous pouvez effectuer les mêmes fonctions qu’avec la télécommande: allumer / éteindre, contrôler le volume, changer de chaîne, enregistrer, revenir en arrière, accéder à des applications telles que HBO Espagne, Amazon Prime Video, Netflix, etc. Comme exemples: “Bonjour Átika. Mettez la chaîne MTV | Bonjour Átika. Avancez de 10 minutes | Bonjour Átika. Entrez HBO Espagne”.

C’est un plus de prendre en compte si, et seulement si, vous êtes un utilisateur de Vodafone TV. Dans tous les autres cas, c’est quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser bien que vous disposiez toujours de la fonctionnalité Alexa qui vous permet d’interagir avec une maison intelligente, des services de streaming musical et bien plus encore.

Et oui, pour les plus jaloux de leur intimité, ce Átika a la possibilité de couper le microphone en appuyant sur le bouton supérieur. À partir de ce moment, vous ne recevrez aucune commande vocale tant que vous n’aurez pas appuyé à nouveau sur le bouton.

Bon son et excellent complément pour VodafoneTV

Le haut-parleur que Vodafone propose comme solution intelligente pour offrir le son à la fois du téléviseur et du haut-parleur intelligent. Certainement peut servir de combo pour de nombreuses personnes qui souhaitent améliorer le son de leur téléviseur et recherchent également un haut-parleur offrant un son de qualité pour écouter de la musique et un assistant intelligent.

Au prix auquel il est vendu à des clients non-Vodafone, et donc pas aux utilisateurs de Vodafone TV, on trouve un haut-parleur qui est au-dessus de ce qui est attendu, 399 euros. Depuis, par exemple, vous pouvez acheter deux Amazon Echo Studios et les associer pour offrir un son stéréo et Atmos.

Cependant, pour Utilisateurs de VodafoneTV L’avantage de pouvoir contrôler l’ensemble du système par la voix peut être un appareil qui 6 euros par mois il se paie très facilement. Les prix dans ce mode sont 249 euros, ça oui.

No tenemos duda de que es un gran altavoz en un tamaño muy compacto, ahora bien, el precio hace que los casos en los que podamos recomendarlo frente a otras opciones del mercado se vean bastante reducidas a clientes de Vodafone con el servicio de TV de la compagnie.