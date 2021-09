Lorsque le nouveau patron de Vodafone UK, Ahmed Essam, a remplacé Nick Jeffrey plus tôt cette année, il a déclaré qu’il souhaitait que l’entreprise ait un « objectif » qui s’étende au-delà de la simple fourniture de services de connectivité.

Cette philosophie, a-t-il soutenu, refléterait le rôle élevé de la connectivité dans la société dans un monde post-Covid et reconnaîtrait la nécessité d’avoir un impact positif sur l’environnement.

Alors que le monde devient de plus en plus connecté et que les applications gourmandes en bande passante augmentent le trafic de données, la puissance utilisée par l’infrastructure de communication pour transmettre et traiter les données augmente considérablement.

Sens du but

La 5G est certes une technologie plus économe en énergie que les générations précédentes, mais le besoin d’une infrastructure plus dense et d’une plus grande capacité pour prendre en charge davantage d’appareils signifie que l’industrie continuera à utiliser des quantités importantes d’énergie.

Le réseau de Vodafone connecte jusqu’à 16 millions de personnes à tout moment et consomme 560 gigawattheures d’énergie chaque année. Vodafone s’est engagé à éliminer toutes ses émissions de carbone au Royaume-Uni d’ici 2027 et la maîtrise de ce niveau de consommation est essentielle à la fois dans le cadre de cet objectif mais également dans la maîtrise des coûts.

Les énergies renouvelables et la surveillance de l’IA sont deux mesures qui aideront dans cette entreprise. Mais il en sera de même pour une nouvelle génération d’équipements radio.

D’ici avril 2022, Vodafone s’est engagé à déployer 1 500 unités 5G plus petites et plus économes en énergie d’Ericsson à travers le Royaume-Uni. Des essais dans le centre de Londres ont démontré une réduction de 43 % de la consommation d’énergie sans aucune perte de performances, tandis qu’une conception plus compacte réduira l’encombrement et rendra le déploiement de la 5G beaucoup plus facile et rapide.

Essentiellement, Vodafone sera en mesure de fournir plus de capacité dans moins d’espace physique tout en réduisant le coût par bit de transmission en réduisant la consommation d’énergie.

« Quand nous avons commencé à déployer la 5G, nous utilisions des panneaux Massive MIMO 64 x 64 », explique Ker Anderson, responsable de la radio et des performances chez Vodafone. “Cette [new 32×32 panel] a été une aubaine car il est moins cher et consomme moins d’électricité.

Il dit que la décision d’utiliser des panneaux plus grands dans la phase initiale de déploiement était la bonne, suggérant que d’autres opérateurs qui utilisaient des unités 8×8 dans l’espoir d’obtenir un déploiement plus rapide en viendraient à regretter leur décision.

« Nous avons toujours cru fondamentalement que la création de la bonne solution dès le premier jour est la bonne chose à faire – elle est pérenne dès le début. C’est peut-être un processus plus lent, mais nous ne pensons pas [the 5G battle] sera nécessairement dont le plus rapide.

« Notre modèle de site cellulaire n’a pas changé depuis plusieurs années parce que nous avions une vision de ce à quoi ressemble un site cellulaire 2G/3G/4G/5G. Nos ingénieurs ont donc mis en place les éléments constitutifs pour que les futures visites et mises à niveau soient plus faciles à faire. Vous pérennisez le site pour des mises à niveau transparentes.

(Crédit image : Vodafone)

Extension 5G

Vodafone n’a pas l’intention de remplacer les unités déjà installées et continuera à utiliser ses stocks existants d’unités 64×64 jusqu’à épuisement. Tout autre plan d’action, selon Anderson, ralentirait simplement le déploiement de la 5G.

À l’heure actuelle, la 5G ne représente qu’environ 5% du total des données transmises par le réseau mobile de Vodafone. Cependant, il s’attend à ce que ce chiffre augmente à mesure que de plus en plus de clients passent à des appareils compatibles dans les années à venir.

En plus des sites nouveaux et mis à niveau, Vodafone prévoit également de réorganiser le spectre pour les utilisateurs 4G et 5G – en utilisant les ondes qui ont été utilisées pour la 2G et la 3G. Bien que la 5G apportera inévitablement d’énormes améliorations de performances, Anderson tient à souligner la nature centrée sur le client de sa stratégie de réseau plutôt que des jalons technologiques individuels.

« Il n’y a pas un seul projet [that stands out]», dit-il, faisant référence aux investissements dans la 5G autonome (SA 5G), l’informatique de périphérie multi-accès (MEC), l’OpenRAN et l’IoT à bande étroite (NB-IoT). « Il s’agit de la façon dont vous apportez tout [these elements] ensemble et offrir une valeur réelle. Il s’agit de la façon dont vous transformez la façon dont les entreprises fonctionnent, la façon dont les gens fonctionnent.

« Il s’agit de donner aux gens ce qu’ils veulent quand ils en ont besoin. Il ne sert à rien de donner 200 Mbps à quelqu’un alors que tout ce qu’il veut, c’est envoyer un message WhatsApp. Je veux me concentrer sur la fiabilité.