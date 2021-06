Vodafone conçoit le premier éclairage de secours V16 avec IoT pour connecter les voitures à la plate-forme DGT 3.0 | Moteur

Vodafone, en collaboration avec Netun Solution, lancera le premier appareil lumineux avec IoT pour remplacer les triangles d’urgence sur les routes.

Netun Solutión est une société espagnole spécialisée dans le développement de lampes Flash Help. Vodafone Espagne a collaboré avec elle pour concevoir la première balise lumineuse qui a Technologie NB-IoT pour connecter les voitures aux centres de contrôle du trafic en cas d’urgence.

Depuis 2021 il est déjà permis de remplacer les traditionnels triangles de signalisation par ces feux qui sont placés sur le toit des véhicules. Le nouveau dispositif retirera progressivement les triangles jusqu’en 2026 où son utilisation sera obligatoire, par rapport aux anciens systèmes de marquage routier.

Cinq ans au cours desquels ces lampes entreront sur un marché de 30 millions de véhicules que petit à petit ils mettront à jour leur équipement avec ces balises. Une opportunité à laquelle Vodafone a décidé de participer en intégrant le Technologie NB-IoT (Bande étroite ou bande étroite de l’Internet des objets) aux lumières.

Grâce à cette technologie, les lumières peuvent être se connecter automatiquement à la plate-forme DGT 3.0, en informant les centres de contrôle du trafic via la couverture Vodafone et ainsi « en réduisant la mortalité en cas d’accident, en reliant les personnes, les routes et les machines ; cela apportera sécurité et tranquillité d’esprit lors des déplacements ; et cela réduira les temps de réponse en cas d’urgence ».

Il s’agit d’une mise à jour d’un autre modèle Netun Solution, une lampe Help Flash similaire aux autres lampes du marché qui n’avait jusqu’à présent que la fonction de coller au toit de la voiture et d’éclairer pour alerter les autres véhicules sur la route. La Réseau Vodafone NB-IoT vous permet de garder un appareil connecté pendant toute la durée de vie de l’appareil avec uniquement la batterie interne.

La plate-forme DGT 3.0 est un écosystème dans le cloud développé par la Direction générale de la circulation dans lequel il est destiné à coordonner tous les véhicules en Espagne. La DGT a également signalé récemment que le éclairage de secours V16 peut intégrer un système de géolocalisation qui envoyer la position du véhicule toutes les 100 secondes vers le cloud DGT 3.0.

L’éclairage de secours créé par Vodafone répond à toutes les exigences d’homologation requises par la DGT pour pouvoir remplacer les triangles, bien que pour le moment La date à laquelle il sera mis en vente ou son prix n’est pas connu. Vodafone assure dans son communiqué qu’il le sera bientôt.