Vodafone Curve Bike Tracker : feu stop intelligent et localisateur GPS pour cyclistes

Il s’agit du troisième appareil de la famille de produits Designed & Connected by Vodafone, mais il est disponible pour les clients de n’importe quel opérateur.

Vodafone Espagne lance son nouvel appareil de la gamme de produits Designed & Connected by Vodafone, Curve Bike Tracker. Il s’agit d’un feu stop intelligent avec un localisateur GPS qui aidera tous ceux qui font du vélo à rester en sécurité et connectés, qu’ils utilisent le vélo comme moyen de transport pour se rendre au travail, en famille ou comme passe-temps le week-end.

Lumière LED super brillante

L’appareil dispose d’une lumière LED ultra-lumineuse avec trois modes d’éclairage qui s’allume automatiquement lors du freinage, offrant aux cyclistes des trajets plus sûrs à tout moment de la journée. Il dispose d’une Smart SIM intégrée connectée au réseau mondial Vodafone pour fournir une localisation GPS précise et garantir ainsi la sécurité du cycliste et du vélo.

Mode sécurité

Il comprend un mode de sécurité avec des alertes de mouvement qui activent une alarme (de 107 dB) si le vélo commence à bouger, envoie des alertes de localisation directement au téléphone et permet de suivre sa position en temps réel via l’application Vodafone Smart. permet au cycliste de voir chaque itinéraire dans l’application, ainsi que sa distance et sa durée.

Détection d’impact et alertes d’aide

La détection d’impact et les alertes d’aide permettent également aux contacts de confiance du cycliste d’être avertis si une chute est détectée, en envoyant une notification Push, un SMS ou en effectuant un appel automatisé pour indiquer où se trouve le cycliste.

Ces fonctionnalités viennent répondre à certaines des grandes préoccupations des Espagnols lorsqu’ils prennent leur vélo. Selon une enquête auprès des consommateurs menée par Vodafone lors du développement de Curve Bike Tracker, leurs principales craintes étaient une mauvaise visibilité et des conditions de faible luminosité sur les routes et les chemins, la peur d’être heurté par derrière ou d’avoir un accident et que personne ne soit averti au cas où cela se produirait. .

Curve Bike Tracker a été créé avec des cyclistes de toute l’Europe pour être la solution idéale à ces problèmes. Avec une conception légère, une batterie longue durée, des zones de localisation faciles à configurer et une couche de sécurité antivol, cet appareil combine design, fonctionnalité et durabilité.

Sur la tige de selle

Les clients n’auront qu’à l’installer sur la tige de selle de leur vélo et à activer le produit dans l’application Vodafone Smart, pour profiter de toutes les fonctionnalités qu’il offre. Curve Bike Tracker rejoint Neo et Curve en tant que troisième produit de la famille d’appareils IoT créés par la plate-forme Vodafone Smart Tech.

Spécifications techniques

Dimensions47,99 x 47,99 x 121,63mm Poids156gLumière8 x 28LM LEDLuminosité de la lumière25 lumensLuminosité du feu stop40 lumensModes d’éclairageClignotant, fixe et pulséAngle de vision140 degrésMatériauxPlastique polycarbonate (PC) et fibre de verre

Autonomie de la batterie (localisateur) Jusqu’à 4 jours et demi en veille Autonomie de la batterie (lumière) Jusqu’à 7 heures et demie en utilisation Capacité de la batterie du localisateur470mAhCapacité de la batterie de la lumière1450mAhConnectivité2G Vodafone Smart SIM 900/1800 MhzBluetoothOuiWi-FiOuiCapteursAccéléromètre + Boîtier étanche107 dB contenu Localisateur GPS et éclairage de vélo

2 x câbles de charge USB

Boîtier de protection pour localisateur

Accessoires de montage

eshop.v.vodafone.com/es/curve-bike-light-and-gps-tracker